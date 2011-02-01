Головне на 1 лютого

Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу щодо колишнього голови Держкомрезерву України Михайла ПОЖИВАНОВА.

Як повідомили УНІАН у пре-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., у тому числі виявлених міжнародними аудиторськими компаніями при перевірці використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. та першому кварталі 2010 року.

Щодо М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні розкрадання державних коштів у сумі майже 35 млн. грн. та оголошено у розшук.

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 310 із 350 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, даним законом встановлюється 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади.

Крім того, «заповнюється правова прогалина щодо строків припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, селищної та сільських рад, міського, селищного і сільського голови», - додав А.МАРТИНЮК.

За його словами, всі вони матимуть 5-річний термін повноважень «лише за умови обрання на чергових виборах».

«Всі, хто будуть обрані на позачергових виборах, все одно під час чергових виборів будуть переобиратися», - додав він.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що законом змінюються терміни проведення виборів. Передбачено, що вибори до парламенту, замість останньої неділі березня четвертого року повноважень ВР, проводитимуться в останню неділю жовтня п’ятого року її повноважень.

Він додав, що чергові вибори Президента України, замість останньої неділі жовтня, проводитимуться в останню неділю березня 5-го року його повноважень.

За словами віце-спікера, вибори до Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуться в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що даним законом визначено дати чергових виборів народних депутатів України – остання неділя жовтня 2012 року та Президента України – остання неділя березня 2015 року.

Сьогодні у Києві уряд розпочав другий етап обговорення пенсійної реформи з проведення навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКА.

Під час семінару він зазначив, що головною метою другого етапу обговорення пенсійної реформи стане вироблення оптимального варіанту законопроекту, який враховуватиме інтереси суспільства.

«Дуже важливо, що громадське обговорення не лише стало інформуванням суспільства про зміст та особливості реформи, а й надало нам дуже корисний зворотній зв`язок, цінні пропозиції, які обов’язково будуть враховані», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він додав, що залучення суспільства до дискусії навколо пенсійної реформи є свідченням відкритості уряду.

Упродовж другого етапу обговорення пенсійної реформи відбудуться тематичні регіональні прес-клуби у Львові, Чернівцях, Сімферополі, Миколаєві, Дніпропетровську, проводитимуться круглі столи та інших публічні заходи.

Також 16 лютого відбудуться тематичні парламентські слухання.

С.ТІГІПКО зазначив, що в рамках першого етапу громадського обговорення, яке розпочалося 21 грудня 2010 року, в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи. У цих нарадах, зокрема, брали участь С.ТІГІПКО, голова Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК, директор Інституту демографії НАН України Елла ЛІБАНОВА, представники громадськості та місцевої влади.

Землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати лише фізичні особи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, це передбачено розробленим відомством законопроектом «Про ринок земель».

Зокрема, у новій редакції законопроекту «Про ринок земель» з переліку осіб, які мають право на придбання землі сільськогосподарського призначення, вилучені юридичні особи України.

«Ми прибрали «юридичні особи», тому що засновниками юридичної особи можуть бути громадяни України й іноземні громадяни. Вони можуть цю юридичну особу придбати або купити, передати корпоративні права іноземним громадянам», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Він пояснив, що хоча дана зміна буде «не дуже добре для економіки», у відомстві не бачать іншого способу перешкоджати купівлі сільгоспземель іноземними громадянами.

Згідно із законопроектом, право на придбання сільгоспземель мають лише громадяни України і держава в особі спеціалізованої установи або органів місцевого самоврядування.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що законопроект «Про ринок земель» буде представлений на розгляд парламенту до середини лютого.

Він додав, що для того, щоб закон почав діяти, необхідно ухвалити дві постанови Кабінету міністрів – про створення спеціалізованої державної установи і про обмеження граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які отримуються фізичною особою.

За словами заступника голови Держземагентства, передбачається, що спеціалізована державна установа, яка займатиметься створенням фонду сільгоспземель державної власності, може бути підпорядкована Кабміну або Міністерству аграрної політики і продовольства.

Зокрема, основним завданням установи буде викуп земельних паїв у власників, які їх не використовують, а також концентрація земель державної власності, вона також зможе продавати землю і здавати її в оренду.

В Україні у 2010 році продано 4 976 земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 9539,74 га на загальну суму 1,59 млрд. грн.

Про це йдеться у прес-релізі Державного агентства земельних ресурсів України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку 2010 року у Державний і місцеві бюджети надійшло 1,4 млрд. грн., зокрема до Держбюджету – 136,59 млн. грн.

Торік на земельних торгах продано 151 земельну ділянку площею 65,43 га і вартістю 125,41 млн. грн. і права оренди на 482 земельні ділянки площею 7827,45 га на суму 20,7 млн. грн.

Сьогодні до України прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ.

Робота місії продовжуватиметься з 1 по 11 лютого для проведення дискусій про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by.

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом від 30 січня цього року затвердив помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у I-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна України.

Всього в затвердженому плані-графіку 105 об`єктів на приватизацію, при цьому відсутні об`єкти енергетики, а також інші великі об`єкти, про заплановану приватизацію яких цього року раніше заявляло керівництво ФДМУ.

Відповідно до затвердженого плану-графіку, на продаж цього року планується виставити, зокрема, держпакети акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», ВАТ «Київський мотоциклетний завод», ВАТ «Росава», АХК «Укрнафтопродукт», ВАТ «Авіакомпанія «Аеролюкс», ПАТ «Завод «Маяк», ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» та інші, що вже виставлялися на продаж.

Кабінет Міністрів України поки не встановлював на 2011 рік порядок виплати компенсацій за знеціненими вкладами радянського «Сбербанку».

Про це УНІАН повідомив юрист юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» Андрій КОНОПЛЯ.

За його словами, на кожен рік безпосередньо у законі про держбюджет окремою статтею повинні передбачатися витрати на компенсації знецінених вкладів, а порядок проведення компенсаційних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів. «На 2008 і 2009 роки такий порядок був встановлений… І хоча в законі про держбюджет на 2010 рік така стаття витрат була передбачена, але порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів, не було», – сказав юрист.

За його словами, статті витрат держбюджету на виплату знецінених вкладів у законі про держбюджет на 2011 рік немає, тому немає порядку їх відшкодування, який встановлює уряд.

А.КОНОПЛЯ зазначає, що в держбюджеті на 2011 рік передбачено, що за результатами виконання держбюджету в січні-червні 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку на розгляд Верховної Ради може бути винесена пропозиція щодо збільшення витрат на поступові компенсації громадянам за знеціненими грошовими заощадженнями.

«Якщо говорити про судову практику, то є позиція Верховного Суду, яка була озвучена ще в 1999 році. Так, можна звертатися до суду, але тільки у розмірі, передбаченому Порядком, який затверджує на кожен рік Кабінет Міністрів, якого на 2011 рік немає», – зазначив юрист. При цьому, підкреслив він, необхідно враховувати, що «Сбербанк» проводить виплату проіндексованих заощаджень у рамках, передбачених для цього державним бюджетом, і за умови фактичного перерахування грошових сум.

«Фактично, крім того, що це повинно бути передбачено держбюджетом, ці кошти мають бути перераховані з держбюджету на рахунки «Ощадбанку», – сказав А.КОНОПЛЯ.

(УНІАН)