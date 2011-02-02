Курс НБУ на 02.02.11

Офіційний курс НБУ на 02.02.11100 USD США – 794.1500 (на 1 лютого – 794.1500)100 EUR – 1092.3533 (на 1 лютого – 1087.3502)10 RUR – 2.6780 (на 1 лютого – 2.6648)Облікові курси банківських метав лов на 02.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото–106217.56 (на 1 лютого–105899.90) 961 XAG 10 Срібло–2249.03 (на 1 лютого–2203.77) 962 XPT 10 Платина–143582.32 (на 1 лютого–142073.44) 964 XPD 10 Паладій–65120.30 (на 1 лютого–64405.57)

Офіційний курс НБУ на 02.02.11 100 USD США – 794.1500 (на 1 лютого – 794.1500) 100 EUR – 1092.3533 (на 1 лютого – 1087.3502) 10 RUR – 2.6780 (на 1 лютого – 2.6648) Облікові курси банківських метав лов на 02.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 106217.56 (на 1 лютого – 105899.90) 961 XAG 10 Срібло – 2249.03 (на 1 лютого – 2203.77) 962 XPT 10 Платина – 143582.32 (на 1 лютого – 142073.44) 964 XPD 10 Паладій – 65120.30 (на 1 лютого – 64405.57)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter