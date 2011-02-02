Анонс на 2 лютого

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

* Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути: передпроектні пропозиції з впорядкування 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський»; ескізний проект багатофункціонального комплексу на вул. Берковецькій, 6; проект офісного центру на вул. Жулянській, 68 та інші проекти

* Круглий стіл на тему: “Ризики світової продовольчої кризи і виклики для України”. Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Запрошені: Григорій Калетник, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Олександр Маренець, гендиректор Аграрного фонду України; Анатолій Розгон директор розвитку аграрного ринку Мінагрополітики і продовольства України; Петро Саблук, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки»

* Відбудеться засідання робочої групи Комітету з питань транспорту і зв`язку з питань законодавчого забезпечення безпеки руху на транспортно-дорожньому комплексі України, де будуть розглянуті питання про підготовку пропозицій з вдосконалення законодавства у сфері автомобільного транспорту.

* Прес-конференція на тему: "Третейське судочинство під загрозою ліквідації". Учасники: Юлія Бенцлер, директор ВО захисту прав споживачів фінансових послуг; Анатолій Жуков, голова третейського суду Асоціації українських банків, голова ради юристів АУБ; Юрій Михальський, голова Третейської палати України, заслужений юрист України; Геннадій Пампуха, голова Всеукраїнської третейської ліги

* Прес-конференція на тему: "Якість і безпека: реалії на ринку будівельних матеріалів". Учасники: голова Наглядової ради Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів" Іван Салій і голова правління Союзу споживачів України Леонід Школьник. Відбудеться презентація Всеукраїнської програми захисту прав споживачів "Лідер якості будівельних матеріалів" і знаку якості "Висока якість - чесна ціна". Також відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Союзом споживачів України і Асоціацією "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів".

* Круглий стіл на тему: "Тваринництво України: бути або не бути". Організатор - журнал "Тваринництво сьогодні". Учасники: міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і керівники тваринницьких господарств. Питання: стан і перспективи розвитку українського тваринництва, економічні реформи в галузі, чинники оптимізації виробництва, ефективність держпідтримки виробників, інвестиційна привабливість тваринницького бізнесу.

* Відбудеться голландсько-український форум по агробізнесу на тему: «Виробництво молока в Україні: Як поліпшити ефективність і продуктивність?». Організатори - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Посольство Королівства Нідерланди в Україні і Агентство AgriEvent за підтримки «Київського Міжнародного Контрактового Ярмарку»

* Відбудеться засідання Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

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