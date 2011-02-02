Фракції опозиції звернуться до КС щодо неконституційності внесених змін до Основного Закону

Фракції "БЮТ-Батьківщина" та “Наша Україна – Народна самооборона” звернуться до Конституційного Суду стосовно неконституційності ухвалених змін до Конституції України в частині продовження повноважень нинішнього складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій САС.

«Найближчим часом ми підготуємо відповідне подання», - сказав народний депутат.

Він нагадав, що суб’єктом звернення є 45 народних депутатів.

«Ми будемо чекати в Конституційному Суді розгляду цієї справи. Я думаю, що ми зможемо забезпечити відповідний юридичний супровід цього процесу», - сказав С.САС.

В свою чергу, народний депутат від фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ зазначив, що фракція НУ-НС також підтримає ініціативу "БЮТ-Батьківщини" і поставить свої підписи.

«Ми готові цю ініціативу підтримати. Нема потреба, щоб ми щось окремо робили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу сімох народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції.