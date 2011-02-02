Янукович: переслідування корупціонерів – необхідна умова модернізації України

Варшава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає кримінальне переслідування корупціонерів, незважаючи на посади, необхідною умовою модернізації України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Не можна модернізувати державу, не борючись із корупцією та не стараючись повернути авторитет права”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи закиди про політичні переслідування в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що до відповідальності за корупцію будуть притягуватися не лише представники колишньої влади, але й нинішні високопосадовці.

“Немає значення, хто попадеться на корупційних схемах. Ми не ділимо таких людей на своїх та чужих. Мине час, і ви переконаєтеся, що представники нинішньої влади не будуть йти дорогою корупції. Кого зловлять, той буде сидіти”, - сказав він.

Президент відзначив, що рішення у кожній справі буде приймати суд.

В.ЯНУКОВИЧ також сказав, що за часів свого прем’єрства не мав змоги ефективно боротися з корупцією та модернізувати державу.