Україна може направити миротворчий контингент у Кот-д’Івуар

17:28, 02 лютого 2011
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна може зіграти стабілізуючу роль в Кот-д`Івуарі, направивши туди миротворчий контингент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене питанню про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки миротворчої операції ООН в Кот-д’Івуарі.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що 19 січня 2011 року Рада національної безпеки ООН ухвалила резолюцію про розширення миротворчої операції в Кот-д’Івуарі.

«Таким чином, питання про розбіжності між певними країнами щодо способів подолання кризи в цій країні остаточно вичерпано», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, він повідомив, що до України звернувся особисто генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун з проханням посилити підтримку України в миротворчій операції в цій країні.

При цьому генсек підкреслив, що ООН високо оцінює вклад України у забезпечення глобального миру та безпеки через участь в миротворчих операціях.

В.ЯНУКОВИЧ також окреслив непросту ситуацію, яка на сьогодні склалась в Кот-д’Івуарі, особливо після президентських виборів, і яку це містить загрозу дестабілізація ситуації в країнах Західної Африки.

Він підкреслив, що сьогодні ООН вживає всіх можливих заходів зі стабілізації ситуації в Кот-д’Івуарі. Зокрема, було прийнято рішення збільшити миротворчий контингент в країні ще на 2 тис. військовослужбовців.

Також в резолюції ООН передбачається продовження виконання функцій двома військово-транспортними гелікоптерами Мі-8 МТ з екіпажами та перебазування на тимчасовій основі трьох бойових ударних вертольотів Мі-24 з екіпажами, які сьогодні знаходяться в Ліберії (це українські гелікоптери - УНІАН).

«Справа в тому, що інших бойових вертольотів в тому регіоні, крім наших, немає», - сказав він.

Він зауважив, що як Президент України виходить з такого: резолюція Радбезу ООН має найвищу легітимність і є обов’язковою для виконання всіма країнами-членами ООН.

Також він підкреслив, що Україна – миротворча держава і це визнано світом.

За його словами, участь нашого контингенту дасть можливість підтримувати їх бойову форму, а також надасть серйозний досвід.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, участь України в миротворчій операції дасть змогу підвищити і економічне співробітництво в цьому африканському регіоні.

Виходячи з цього, він вважає, що рішення направити миротворчий контингент буде відповідати національним інтересам України.

Водночас, Президент зауважив, що потрібно враховувати і побоювання деяких політиків про те, що ситуація в Кот-д’Івуарі може загостритись в будь-який момент, і українські військові можуть стати безпосередніми учасниками конфлікту.

«Така думка також є, і ми повинні це враховувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, запропонувавши членам РНБО продумати додаткові заходи з посилення безпеки для українського контингенту, якщо рішення про їх направлення буде ухвалено.

Як відомо, рішення про направлення миротворчого контингенту ухвалює ВР за поданням глави держави.

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