Анонс на 3 лютого

* Президент України Віктор Янукович відвідає з дводенним державним візитом Республіку Польщу. Програма візиту буде проходити у містах Варшава і Гданськ. 3 лютого Президент України разом з польським колегою буде головувати на українсько-польських переговорах, за підсумками яких відбудеться підписання двосторонніх документів і спільна прес-конференція глав двох держав. Планується також, що 4 лютого Віктор Янукович відвідає Гданськ, де зустрінеться з представниками місцевої влади та ділових кіл.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться семінар на тему: «Ефективне вирощування кукурудзи та ріпаку в Україні». Організатори - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Монсанто Україна та агентство «AgriEvent» за підтримки «Київського Міжнародного Контрактового Ярмарку».

* За участю голови Державної податкової служби України Віталія Захарченко та президента Асоціації платників податків України Валентини Арбузової відбудеться засідання правління АППУ. Під час заходу відбудеться брифінг голови ГН України Віталія Захарченко та президента АППУ Валентини Арбузової.

* У Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться брифінг за участю заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Черних на тему: «Декриміналізація сфери земельних відносин».

* Відбудеться семінар на тему: "Стратегічне планування врожаю як інструмент реалізації ресурсоеффектівності та підвищення врожайності". Учасники: Христина Турілова, керівник програми IFC "Інвестиції в ресурсоефектівність в Україні", Рене Кремерз, Fieldlook, Нідерланди.

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Попередні макроекономічні підсумки року: інфляція, економічна активність, платіжний баланс».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Куди веде «реформа ЖКГ»? Десять запитань Уряду». У роботі візьмуть участь: Олексій Кучеренко, голова Наглядової Ради Спілки власників житла України, міністр з питань ЖКГ (2008-2010рр.), Депутат ВР України 3, 5, 6 скликань; президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунального господарства України Сергій Бульбас і правознавець Тетяна Монтян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підприємство, що відмовляється годувати солдатів в Київській області, працює в цих частинах незаконно." З 26 січня понад 400 військовослужбовців не отримують денні порції хліба від державного підприємства - постачальника харчування. Військові вже змушені самостійно випікати собі хліб, використовуючи недоторканні запаси борошна, проте наявні у частинах технологічні потужності не дозволяють виконувати добові норми харчування. У ході прес-конференції Дмитро Медведєв, директор підприємства «Провідна продовольча компанія», що працює на ринку харчування військових, розповість про справжні причини збоїв та шляхи вирішення цієї ситуації. До участі запрошені також керівники Міноборони України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Контактний телефон: 067-411-13-01. Потрібна акредитація. Телефон: 0939815456.

* У терміналі «F» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» відбудеться презентація авіакомпанії «Донавіа» і нового рейсу до Ростова-на-Дону. У рамках презентації заплановано проведення прес-конференції за участю: голови Державіаслужби Анатолія Колісника, ген.директора ДП МА «Бориспіль» Бориса Шахсуварова, ген.директора ВАТ «Аеропорт Ростов-на-Дону» Олега Чернова, ген.директора авіакомпанії «Донавіа» Віталія Головіна, голови ПМТУ Росавіації Олександра Чумака, керівництва Адміністрації Ростовської області та інших.

* Прес-конференція на тему: «Опалювальний сезон в Україні: чому поглиблюється криза в теплоенергетиці та яких ще сюрпризів чекати?». Експерти, зокрема, президент Всеукраїнської асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук, президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ України Сергій Бульбас, віце-президент Асоціації міст України та громад Мирослав Пітцик проаналізують причини кризових явищ в теплоенергетиці та запропонують заходи щодо стабілізації роботи галузі.

* Відбудеться семінар з ефективного вирощування картоплі в Україні на тему: «Сучасні технології + високоякісне насіння = формула успіху». Організатори - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», компанія «КВС Україна» та агентство «AgriEvent» за підтримки «Київського Міжнародного Контрактового Ярмарку».

* Відбудеться позачергове засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, до порядку денного якого включені такі питання: Про хід підготовки до приватизації державного пакета акцій у статутному капіталі ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»; Про затвердження плану роботи Комісії на період роботи восьмої сесії шостого скликання.

* У посольстві Латвії в Україні відбудеться інформативний захід про перспективи інвестицій на ринку нерухомості Латвії, а також про можливості Українським громадянам отримати посвідку на проживання в Латвії. Організатори - Латвійська компанія з нерухомості «Latio» і девелоперська компанія «Baltijas Ofiss». Учасники: Едгарс Шинс, голова правління найбільшої в Латвії компанії з нерухомості «Latio», Марині Красовська, представник девелоперської компанії «Baltijas Ofiss», Марія Каплун, представник латвійської національної авіакомпанії «airBaltic».

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