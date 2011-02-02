Курс НБУ на 03.02.11

18:50, 02 лютого 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 03.02.11100 USD - 794.1700 (2 лютого - 794.1500)100 EUR - 1096.1929 (2 лютого - 1092.3533)10 RUR - 2.6992 (2 лютого - 2.6780)Облікові курси банківських металів на 03.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106180.53 (2 лютого-106217.56)961 XAG 10 Срібло-2245.12 (2 лютого-2249.03)962XPT10Платина-145333.11(2 лютого-143582.32)964XPD10Паладій-65360.19 (2 лютого-65120.30)

Офіційний курс НБУ на 03.02.11

100 USD - 794.1700 (2 лютого - 794.1500)

100 EUR - 1096.1929 (2 лютого - 1092.3533)

10 RUR - 2.6992 (2 лютого - 2.6780)

Облікові курси банківських металів на 03.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-106180.53 (2 лютого-106217.56)

961 XAG 10 Срібло-2245.12 (2 лютого-2249.03)

962XPT10Платина-145333.11(2 лютого-143582.32)

964XPD10Паладій-65360.19 (2 лютого-65120.30)

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