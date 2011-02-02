Головне на 2 лютого

Новини ПЕК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливою модернізацію української газотранспортної системи без участі головного замовника послуг газового транзиту - Російської федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Без участі Росії, яка є головним постачальником цієї сировини, не можемо реалізувати цей проект. Без неї не маємо у цій сфері жодної перспективи”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що участь Європейського Союзу у консорціумі з модернізації української ГТС сприятиме прозорості у схемах поставки газу та підівищить безпеку поставок до Європи.

Президент додав, що Україна зацікавлена у збільшенні обсягів транзиту газу через свою територію до держав ЄС.

“Це прагматичні бажання, бо з ними пов`язаний добробут наших дітей та майбутнє держави”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Державний концерн «Ядерне паливо» і паливна компанія «ТВЕЛ» (Російська Федерація) узгодили проект установчого договору щодо створення спільного українсько-російського підприємства з фабрикації в Україні ядерного палива.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті держконцерну, з посиланням на підсумки засідання спеціальної робочої групи в Києві 27-28 січня п.р.

«Під час засідання сторони розглянули і в цілому узгодили проект установчого договору про створення спільного українсько-російського підприємства з виробництва ядерного палива», – зазначається у повідомленні.

Крім того, сторони розглянули питання про хід розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва заводу.

Учасники переговорів також домовилися про візит української сторони на ВАТ «Новосибірський завод хімконцентратів» (РФ) для ознайомлення з процесом виробництва ядерного палива, що поставляється для потреб АЕС України.

Мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) буде підписано в лютому цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЕВ сьогодні на прес-конференції.

Він відзначив, що на сьогоднішній день практично завершено переговори щодо умов цієї угоди.

«У лютому ми її підпишемо. Штрафних санкцій для держави не буде – ми домовилися. Ми внесли до угоди (про розробку шельфу Чорного моря – УНІАН) деякі корективи, оскільки діє новий Податковий кодекс в Україні з 2011 року, а угода була підписана в 2007 році. Тобто там якісь невеликі корективи є, проте якихось глобальних – ні», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що контракт з Vanco з розробки шельфу Чорного моря, підписаний в 2007 році, вигідний для України.

«Контракт з Vanco вигідний. Я цей контракт готував упродовж 2006 і 2007 років, підписував його своїми руками, і цього не приховую. Він вигідний для України. Фактично 50% продукції, яку видобуватиме Vanco, буде власністю держави Україна. І я шкодую, що цей інвестиційний проект не почав реалізовуватися наприкінці 2007 – початку 2008 року. Вже був би позитивний ефект і результат», – сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що приватизація об`єктів теплогенерації може початися з другого кварталу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Зараз відбувається суто технічна процедура. Укази Президент підписав, всі постанови Кабінету міністрів вже прийнято. Я думаю, що впродовж першого кварталу їх (об`єкти теплогенерації – УНІАН) підготують вже до приватизації й після першого кварталу почнеться сам процес», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що уряд зацікавлений в тому, щоб процес приватизації об`єктів теплогенерації почався якнайшвидше.

«Ми зацікавлені, щоб це якнайшвидше було реалізовано», – сказав перший віце-прем`єр-міністр.

Імпорт зрідженого газу до України в січні 2011 р. становив 16,26 тис. тонн, що майже в 7 разів більше аналогічного показника 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95».

Згідно з повідомленням, постачання цього виду палива в січні здійснювалися в основному з двох країн – Казахстану (8,89 тис. тонн) і Росії (7,27 тис. тонн). Незначні обсяги також надійшли з Білорусі та Великої Британії.

Водночас експорт зрідженого газу з України в січні 2011 р. становив 3,43 тис. тонн, що на 31% менше, ніж у січні 2010 р. Паливо поставлялося в основному до Росії.

Збільшення обсягів імпорту зрідженого газу на початку 2011 р. учасники ринку пояснюють кількома чинниками. Серед них – сприятлива цінова кон`юнктура на зовнішньому ринку і зниження виробництва цього палива українськими підприємствами.

Також на обсягу імпорту зрідженого газу позначилися поставки цього палива для переробки на ТОВ «Карпатнафтохім» (3-5 тис. тонн), яке в січні 2010 р. не працювало.

Крім того, на загальний показник ввезення палива вплинули побоювання учасників ринку щодо можливого введення імпортних мит, що ініціюється Міністерством енергетики і вугільної промисловості.

Фінанси

Кабінет Міністрів України визначив 163 інвестиційно-інноваційних проекти на загальну суму 368 млрд. грн. для реалізації до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що 40% за сумою коштів із загальної кількості проектів вже мають реальне фінансування і програму реалізації. За результатами реалізації всіх проектів очікується створення більш як 700 тис. робочих місць. Найбільше проектів планується реалізувати у сфері енергетики, зокрема, з видобутку сланцевого газу, розробки шельфу Чорного моря, будівництва і реконструкції теплових електростанцій, систем енергозбереження.

«Більш як 40% проектів за сумою – це ті проекти, що реалізовуватимуться в паливно-енергетичному комплексі», – сказав А.КЛЮЄВ.

«Ці проекти реалізовуватимуться не тільки в 2011 році. У нас є проекти, реалізація яких закінчиться в 2012, 2013 роках, і є деякі проекти - до 2015 року. Це великі проекти, які за один день нереально реалізувати. Навіть не те що реалізувати, а устаткування під реалізацію цих проектів упродовж одного року забезпечити неможливо», – сказав А.КЛЮЄВ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC на суму 2 млрд. 385,05 млн. грн. (еквівалент 300 млн. дол.) з обмеженим регресом на емітента і з фіксованою ставкою в 11% довгостроковий рейтинг «B» і рейтинг поворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначають, що облігації з терміном погашення в лютому 2014 року будуть використані виключно для фінансування депозиту, який номінований, фінансується і погашається в українських гривнях, але розрахунки за яким здійснюються в доларах США. Депозит буде розміщений у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк»).

«Укрексімбанк» має такі рейтинги: довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») «B», короткостроковий РДЕ «B», індивідуальний рейтинг «D», рейтинг підтримки «4», рівень підтримки довгострокового РДЕ «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз за довгостроковим РДЕ і національним довгостроковим рейтингом – «стабільний».

Рейтинги дефолту емітента, національний довгостроковий рейтинг і рейтинг підтримки «Укрексімбанку» зумовлені потенціалом отримання підтримки у разі потреби від влади України з огляду на те, що банк знаходиться в державній власності, і з урахуванням ролі банку в здійсненні політики держави. Рейтинги також приймають до уваги здатність української влади надавати таку підтримку, яка залишається обмеженою, про що свідчить суверенний довгостроковий РДЕ «B».

Biz Finance PLC, компанія, що базується у Великобританії, проводитиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах засобів, одержаних від «Укрексімбанку» за депозитною угодою. Вимоги за депозитною угодою вважатимуться рівними по черговості виконання решті пріоритетних незабезпечених і несубординованих вимог кредиторів «Укрексімбанку», за винятком випадків, визначених відповідним законодавством. Згідно з українським законодавством, вимоги вкладників – фізичних осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги кредиторів. Станом на кінець 3 кварталу 2010 року, згідно зі звітністю за національними стандартами бухгалтерського обліку, депозити фізичних осіб складали близько 22% бази фондування «Укрексімбанку».

Fitch відзначає, що утримувачі облігацій прийматимуть валютний ризик у зв`язку з виплатою в доларах США за облігаціями, оскільки всі виплати відсотків і основної суми боргу здійснюватимуться, виходячи з обмінного курсу гривні до долара. Якщо відбудеться падіння курсу гривні під час терміну операції, то доларові виплати відсотків і основної суми боргу за облігаціями зменшаться відповідно, таким чином понизивши об`єм первинних вкладень утримувачів в облігації в доларовому вираженні.

Утримувачі облігацій не зможуть одержати виплати по основній сумі боргу протягом першого року після випуску, навіть якщо вони можуть мати право зажадати дострокового погашення або прискорення виплат згідно з умовами емісії. Це зумовлено рішенням Національного банку України, який забороняє вилучення депозитів або вимогу дострокових виплат за депозитами нерезидентами до закінчення одного року від дати депозиту. Відповідно, в депозитній угоді вказується, що мінімальний термін депозиту може складати один рік від дати розміщення згідно з обмеженням чинного українського законодавства, поки ці обмеження чинні.

В Україні, за попередніми даними, в січні 2011 року від приватизації державного майна надійшло 6,8 млн. грн., що становить 0,068% від завдання, встановленого держбюджетом на цей рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до держбюджету від оренди державного майна становили 42,7 млн. грн. – 6,5% річного плану.

Генеральна прокуратура обрала для Юлії ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд у рамках другої кримінальної справи - про закупівлю автомобілів для сільської медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генеральній прокуратурі.

«Вони пред’явили мені другу за рахунком підписку про невиїзд. Навіщо взагалі видавати одній людині дві підписки про невиїзд? Це нібито двічі розстріляний. Двічі розстріляти неможливо, так само й двічі заборонити виїжджати просто безглуздо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер «Батьківщини» вважає, що сьогоднішній допит у Генпрокуратурі є формальною підставою після того, як їй відмовили у задоволенні клопотання про можливість здійснити поїздку до Брюсселя.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні, під час допиту, жодних слідчих дій не проводилося.

Сільське господарство

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує скорочення імпорту м`яса до України в 2011 році на 100 тис. тонн – до 270-275 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами виконуючий обов`язки директора департаменту Мінагропроду Володимир ПІЩОЛКА.

«За попередніми даними, на цей рік ми плануємо імпорт м`яса до України 270-275 тис. тонн», - сказав він, відзначивши, що це на 100 тис. тонн менше показника 2010 року, коли імпорт м`яса становив 370 тис. тонн.

В.ПІЩОЛКА відзначив, що скорочення імпорту м`яса відбудеться за рахунок приросту внутрішнього виробництва м`яса в Україні, зокрема, за рахунок збільшення виробництва м`яса птиці та свинини. При цьому він додав, що прогноз імпорту м`яса уточнюватиметься залежно від балансів.

Крім того, директор департаменту відзначив, що уряд має намір вжити заходів для контролю якості м`яса, що імпортується. «Якщо буде імпорт, то лише якісний. Ми регулюватимемо нормативними актами, вимогами до якості продукції, іншим не можемо, оскільки є членами СОТ», - уточнив В.ПІЩОЛКА.

Кабінет міністрів України ввів сплату податку на додану вартість (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб при операціях зі складання документів для безкоштовного отримання державних актів на право власності на землю.

Про це йдеться в постанові №57 від 31 січня 2011 року, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, цією постановою вносяться зміни в постанови Кабміну №844 від 5 серпня 2009 року і №1112 від 21 жовтня 2009 року.

Зокрема, виключення підпункту 1 пункту 1 постанови №1112 вводить ПДВ і податок на доходи фізичних осіб при операціях, пов`язаних із розробкою технічної документації із землеустрою зі складання документів, що засвідчують право на земельну ділянку, проведенням державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, зокрема заповнення бланків таких актів, а також із безкоштовної видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, які проводяться державними підприємствами, що відносяться до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів і Міністерства охорони навколишнього середовища, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабміну №844 від 5 серпня 2009 року.

Також постановою розширено перелік документів, які подаються громадянином для отримання державного акту на право власності на землю. Зокрема, до заяви про видачу акту, крім копії документа, що засвідчує особу, копії довіреності для уповноваженої особи, копії документа про присвоєння ідентифікаційного коду, копії рішення про передачу земельної ділянки у власність і технічної документації із землеустрою (або проекту відведення земельної ділянки), подається копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Соціальна політика

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 419 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Законопроектом передбачено внесення змін до статті 85 Закону „Про банки і банківську діяльність” та до статті 2 Закону „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”, які передбачають, що дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також передбачено внесення змін до статті 3 Закону „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” і до статті 34 Закону „Про виконавче провадження”, які передбачають надання права органам державної виконавчої служби здійснювати виконавчі провадження відповідно до Закону „Про виконавче провадження” відносно підприємств паливно-енергетичного комплексу, внесених до реєстру підприємств ПЕК, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, якщо стягувачами є органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «з метою забезпечення стабільного функціонування органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України щодо надання матеріального забезпечення та соціальних послуг населенню, запобігання рейдерським атакам на фінансові активи фондів та забезпечення їхньої цілісності передбачається запровадити заборону звернення стягнення на їхнє майно та застосування до них процедури банкрутства».

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про освіту» (щодо гарантій соціального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 146 із 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося збільшення щомісячних надбавок педагогічним і науково-педагогічним працівникам за вислугу років, встановлення мінімального розміру щорічної допомоги на оздоровлення (не менше трьох прожиткових мінімумів) та збільшення розміру щорічної матеріальної допомоги, яка надається за заявами педагогічних і науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти (два прожиткових мінімуми), а також пропонувалося розширити коло тих працівників, яких може бути звільнено від оплати за користування житлом з опаленням й освітленням в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Представники фракції Партії регіонів назвали даний законопроект популістським і таким, що не має матеріального забезпечення, тому за нього не голосували.

(УНІАН)