У Верховній Раді 11 травня відбудуться слухання щодо співпраці з ЄС та Митним союзом

Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення парламентських слухань «Про стан і перспективи економічних відносин з Європейським Союзом (Зона вільної торгівлі) та Митним союзом». Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 380 народних депутатів із 421 зареєстрованого у сесійній залі. Відповідні парламентські слухання відбудуться 11 травня.

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