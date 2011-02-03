У Верховній Раді 11 травня відбудуться слухання щодо співпраці з ЄС та Митним союзом

10:47, 03 лютого 2011
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Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення парламентських слухань «Про стан і перспективи економічних відносин з Європейським Союзом (Зона вільної торгівлі) та Митним союзом».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 380 народних депутатів із 421 зареєстрованого у сесійній залі.

Відповідні парламентські слухання відбудуться 11 травня.

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