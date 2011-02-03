У МНС запевняють, що дамба на Кременчуцькому водосховищі неаварійна

Начальник Управління МНС у Кіровоградській області Віктор ФЕДОРЧАК запевняє, що дамба на Кременчуцькому водосховищі у Світловодську неаварійна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За словами В.ФЕДОРЧАКА, на сьогодні діє державна програма берегоукріплення. «На нашу область передбачено 14 млн. грн., виділено вже 800 тис. грн. Першочергові заходи з укріплення вже зроблені. Я вас запевняю, що дамба сьогодні не в аварійному стані», - заявив він і підкреслив, що аналогічний висновок був зроблений два місяці тому експертною комісією Міністерства з надзвичайних ситуацій.

«Основні роботи були зроблені нашою службою, тепер все залежить від фінансування з державного бюджету. Це також робота мерії та районної адміністрації Світловодська. Є кілька запитів народних депутатів, які занепокоєні станом греблі та дамби. З нашого боку робиться усе можливе», - запевнив начальник УМНС в Кіровоградській області.

Дамба зведена більше 50 років тому.