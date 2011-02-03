Кабмін виділив більше 10 млн. грн. для невідкладної евакуації українців з Єгипту

Кабінет міністрів виділив 10 млн. 299 тис. грн. для здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Арабської Республіки Єгипет.

Відповідне розпорядження №78 від 31 січня розміщено на сайті уряду.

Документом доручено Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

МНС має узгодити з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі перелік витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України з Єгипту, і забезпечити в установленому порядку закупівлю послуг з перевезення громадян України.

Розпорядженням дозволяється МНС передбачити у договорах про закупівлю послуг з перевезення громадян України попередню оплату в розмірі 100% їхньої вартості.