У Варшаві сьогодні розпочинається X Економічний форум “Україна-Польща”

Сьогодні у Варшаві розпочинає роботу дводенний X Економічний форум “Україна-Польща”, в якому візьмуть участь глави Української та Польської держав Віктор ЯНУКОВИЧ та Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, перед початком економічного форуму у Варшаві також відбудеться Польсько-Український форум самоврядування, на якому представники польської влади поділяться з українцями досвідом проведення адміністративних реформ.

Форум самоврядування відкриють віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ та міністр внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕР, а економічний форум завтра, 4 лютого, своїми виступами завершать В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

За даними організаторів, у роботі форумів візьмуть участь українські та польські політики, підприємці, а також представники центральної та місцевих органів влади. Зокрема, серед них будуть губернатори Львівської області Михайло ЦИМБАЛЮК, Київської - Анатолій ПРИСЯЖНЮК, Донецької та Дніпропетровської областей - Анатолій БЛИЗНЮК та Олександр ВІЛКУЛ.

Учасники економічного форуму обговорять співпрацю країн у сферах туризму, торгівлі, енергетичній галузі, взаємних інвестиціях, у будівництві об’єктів інфраструктури, а також роль органів місцевого самоврядування у підтримці економічного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЯНУКОВИЧ розпочав дводенний офіційний візит до Польщі.