Янукович: альтернативи стратегічному партнерству України і Польщі немає

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що альтернативи стратегічному партнерству України і Польщі немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на спільній з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ прес-конференції у Варшаві.

«Переконаний, що стратегічному партнерству між Україною і Польщею немає альтернативи», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «держави і народи розвиватимуть добросусідські відносини у злагоді, повазі і разом будуватимуть наш спільний європейський дім».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що задоволений результатами проведених переговорів з польським колегою. Він зазначив, що обговорювався весь спектр відносин та були досягнуті принципові домовленості щодо розвитку й активізації подальшого українсько-польського діалогу.