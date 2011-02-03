Головне на 3 лютого

Фінанси

Національний банк України ініціює в законодавчому порядку продовження максимального терміну роботи тимчасової адміністрації в системних комерційних банках з 24 до 30 місяців. Відповідний законопроект №8050 було подано Національним банком і 2 лютого зареєстровано у Верховній Раді.

"Законопроектом пропонується надати Національному банку право продовжувати дію тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на строк до вісімнадцяти місяців", - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Відповідні зміни НБУ пропонує внести до статті 75 закону "Про банки і банківську діяльність".

Згідно з цим законом, НБУ на сьогоднішній день може вводити тимчасову адміністрацію строком на 1 рік і продовжувати її дію також на 1 рік.

У Нацбанку вважають, що у встановлений на сьогодні максимальний термін роботи тимчасової адміністрації не завжди вдається відновити платоспроможність банку.

Регулятор також звертає увагу на те, що продовження терміну роботи тимчасової адміністрації дозволило б уникнути витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які виникли б у разі ліквідації банку.

Національний банк України виніс на обговорення норму про заборону дострокового вилучення термінових банківських депозитів.

Відповідні ініціативи обнародувані на сайті регулятора.

«З метою врегулювання проблеми повернення банківських депозитів «на першу вимогу», а саме – визначення конкретних термінів виконання банком своїх зобов`язань повернення вкладу і створення правових умов для зниження ризиків банку у разі дострокового розірвання термінового депозитного договору Національним банком України за участю банківських асоціацій опрацьовуються відповідні пропозиції», – йдеться в повідомленні НБУ.

На розгляд та обговорення виноситься варіант повної заборони дострокового зняття термінових вкладів. Пропонується вирішити повернення вкладів винятково в термін, визначений договором, або в разі настання непередбачених ситуацій, що вимагають від вкладника термінових грошових витрат (оплата лікування, відшкодування майнового збитку, забезпечення захисту в суді тощо).

Також на обговорення виноситься ще один варіант, згідно з яким пропонується встановити, що в разі звертання вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, зумовленого договором термінового вкладу, банк здійснює виплату в термін до 30 днів з моменту звернення.

Відповідно до другого варіанту Нацбанк обнародував можливу зміну в законодавчому порядку статті 1060 («Види банківських вкладів») Цивільного кодексу України.

Крім того, НБУ пропонує встановити норму, згідно з якою «за договором вкладу на вимогу банк зобов`язаний видати вклад протягом 3 робочих днів з моменту звернення вкладника, окрім вкладів, здійснених юридичними особами на інших умовах повернення, встановлених договором».

Це обговорення в Національному банку пояснюють тим, що збільшення обсягів банківського кредитування залежить насамперед від наявності в банків вільних кредитних ресурсів. Акумулюючи великі обсяги фінансових ресурсів, банки мають можливість направляти їх на операційну чи інвестиційну діяльність господарюючих суб`єктів, а також задовольняти поточні або довгострокові потреби своїх клієнтів. Головними продуктами і послугами на фінансовому ринку, що надаються банками, є кредитування суб`єктів різних секторів економіки.

Проте, підкреслюють в НБУ, чинне законодавство не тільки не стимулює розвиток ринку довгострокових кредитів, а й, навпаки, створює умови, за яких банкам економічно вигідно здійснювати короткострокове кредитування.

Так, ч. 2 статті 1060 Цивільного кодексу України передбачає, що незалежно від виду вкладу банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника (умова договору про відмову від права на отримання вкладу за першою вимогою є зовсім незначною).

«Наявність у цивільному законодавстві норми, котра надає вкладникові право в будь-який час розірвати договір і забрати свій банківський вклад, не дає банку впевненості в тому, що залучені ним кошти знаходитимуться в його розпорядженні, а отже, в банку існують великі ризики при фінансуванні довгострокових інвестиційних проектів. Таким чином, законодавство фактично не стимулює видачу банками довгострокових кредитів», – підкреслюють у Нацбанку.

У той же час, на сьогодні для банків не встановлений термін, в який вони мають забезпечити видачу вкладу «на першу вимогу», і, відповідно, право вкладників на отримання коштів «на першу вимогу» залишається певним чином декларативною нормою, констатують в НБУ.

ТОВ “Українська експертна група» - оцінювач держпакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в розмірі 61,58% - збільшило вартість пакета з 250 до 270 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні під час позачергового засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Згідно з першою оцінкою, вартість пакета акцій становила 250 млн. грн, в результаті перегляду збільшена до 270 млн. грн. «Українська експертна група» як оцінювач надала першу оцінку, де пропонувалося виставити на продаж МАУ за 250 млн. грн. Ця оцінка була неякісною, тому в результаті повторної оцінки запропонована сума у розмірі 270 млн. грн.», - пояснив О.РЯБЧЕНКО.

Він також повідомив, що результати переоцінки ФДМУ отримав 2 дні тому, а для їх аналізу буде потрібно приблизно тиждень.

«Не можу вам сказати, чи буде він (результат переоцінки – УНІАН) прийнятий або відправлений на повторне доопрацювання. Поки про це говорити рано. Після того, як оцінка буде доопрацьована, прийнята і затверджена, тоді будуть проведені наступні дії щодо приватизації. Фонд, як акціонер, має буде всім акціонерам суспільства запропонувати використовувати своє переважне право на придбання цих акцій. Якщо вони купуватимуть, то з ними укладатимуться договори, вони від викупу відмовляться, то фонд виставить ці акції на аукціонну торгівлю, і буде оголошений конкурс з елементами аукціону», - повідомив А.РЯБЧЕНКО.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України станом на 2 лютого 2011 року становили 35,132 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

За його словами, в січні ц.р. Нацбанк на міжбанку придбав валюти на 704 млн. дол. (в еквіваленті). Суму продажу валюти В.ЛИТВИЦЬКИЙ не уточнив, але при цьому наголосив, що сальдо інтервенції регулятора було позитивним.

Енергетика

Україна 1 лютого 2011 р. набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства є важливим кроком на шляху до створення в Європі єдиного стабільного ринкового середовища обігу енергопродуктів, а також реальної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, зокрема енергетичного.

У рамках членства в Енергетичному співтоваристві Україна продовжуватиме підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все, ринків електроенергії та газу шляхом впровадження відповідного законодавства ЄС. Це сприятиме встановленню довгострокової фінансової стабільності енергетичного сектора та поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, стимулюватиме регіональну інтеграцію та торгівлю, допомагатиме вирішенню проблем боротьби зі змінами клімату та запровадженню енергозберігаючих технологій.

Національна комісія регулювання електроенергетики дозволила АК «Київенерго», ВАТ «Харківобленерго», ВАТ «Львівобленерго» і ВАТ «Донецькобленерго» залучити кредити для будівництва об`єктів електроенергетики в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, які згодом повертатимуться за рахунок коштів, які закладаються в тарифи вказаних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні.

Зокрема регулятор затвердив порядок фінансування таких проектів за рахунок кредитних коштів, згідно з яким основна частина тіла кредитів, а також відсотки за ними, повертаються за рахунок тарифів обленерго на передачу/постачання електроенергії.

При цьому регулятор передбачив ряд обмежувальних умов залучення обленерго кредитного ресурсу на ці потреби. Зокрема, термін погашення основної суми кредиту має становити не менш як 3 роки з моменту фактичного виконання проекту, граничний розмір ефективної процентної ставки за користування кредитом повинен становити не більш як 1,5 облікової ставки НБУ на дату укладення договору.

Крім того, повинна бути передбачена можливість отримання кредиту траншами, а початок погашення основної суми - тільки після фактичного завершення реалізації проекту.

Також компанії повинні надати регулятору розрахунок економічного ефекту, очікуваного в результаті реалізації проекту.

Сільське господарство

Антимонопольний комітет України (АМК) зобов`язав суб`єктів господарювання, які працюють на ринку цукру, привести оптово-відпускні й роздрібні ціни до економічно обґрунтованого рівня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Відповідно до повідомлення, вимоги охопили 8 груп цукрових заводів, 11 виробників цукру, які не інтегровані в групи, 9 великих оптових постачальників і 8 найбільших торгових мереж.

Зокрема, вимоги висунуто 25 цукровим заводам, які входять до груп: ТОВ «Мрія-цукровий холдинг», ТОВ «Фірма «Астарта-Київ», ВАТ «Цукровий союз «Укррос», ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Панда», ТОВ «Подільські цукроварні”, ЗАТ «Західна компанія «Дакор» і ТОВ «НПФ «Сінтал Д»; виробникам: ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», ЗАТ “Продовольча компанія “Поділля”, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ЗАТ «Юзефо-миколаївська АПК», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Призма-14», ЗАТ «Олександрійський цукровий завод», ЗАТ «Новомиргородський цукор», ТОВ «УК.АЗ.-Дружба», ВАТ «Теофіпольський цукровий завод» і ТОВ «Старокостянтинівцукор»; оптових торговців: ТОВ «Виробниче об`єднання «Ексім-продукт», ВАТ «Торговельно-промислова компанія «Укррос», ТОВ «Компанія «Цукор», ТОВ «Укртримекс», ЗАТ «Компанія «Райз», ТОВ «Консент-2007», ТОВ «Юмекс», ТОВ «Тріо» і ТОВ «Фірма «Астарта-Київ», а також торгових мереж: ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «ЕККО», ТОВ «Метро Кеш енд Керрі – Україна», ЗАТ «Фуршет», ТОВ «Ашан Україна», торговельно-промислова корпорація Fozzy Group, ТОВ «ПАККО-холдинг» і ТОВ «Адвентіс».

Учасники ринку повинні сприяти укладенню прямих контрактів на реалізацію цукру з торговельними мережами і утримуватися від економічно необґрунтованого підвищення цін на товар.

При цьому комітет попередив торговельні мережі про неприпустимість збільшення рівня торгової надбавки і створення дефіциту вагового цукру через повний перехід на реалізацію фасованого цукру.

У комітеті відзначили, що з вересня по грудень 2010 року ціни на цукор виросли на 17,1%. За результатами аналізу прогнозного балансу попиту й пропозиції нового маркетингового року встановлено, що обсяг внутрішнього споживання цукру не виріс, а залишився на рівні попереднього 2009-2010 маркетингового року (1840 тис. тонн). Крім того, період з вересня по грудень включно не є періодом сезонного зростання цін на цукор.

Разом з тим, за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства України, залишки цукру, який є власністю заводів (без урахування цукру, що перебуває на зберіганні), є значними. «Отже, аналіз економічної ситуації на ринку свідчить про відсутність об`єктивних підстав для істотного підвищення цін на цукор», – йдеться в повідомленні АМК.

Транспорт З 12 лютого до 19 березня частина авіарейсів з Одеського аеропорту в курортні міста Єгипту скасована, повідомила сьогодні УНІАН прес-секретар комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» Марія ПОПОВИЧ.

За її словами, «адміністрація враховує повідомлення, що надійшли від авіакомпанії «Роза вітрів», про скасування рейсів літаків на тижневий термін у зв`язку із ситуацією, що ускладнилася в Єгипті».

М.ПОПОВИЧ уточнила, що 5 і 6 лютого будуть виконані заплановані рейси цієї авіакомпанії з Одеси до Єгипту і назад, якими повертатимуться на батьківщину українські туристи.

Що стосується виконання лютневих авіарейсів до Єгипту компанією «Міжнародні авіалінії України», то поки що ніяких повідомлень на адресу адміністрації Одеського аеропорту не надходило. Сьогодні, 3 лютого, з Одеси до Єгипту буде виконаний черговий авіарейс цієї компанії, зазначила М.ПОПОВИЧ.

Кабінет міністрів виділив 10 млн. 299 тис. грн. для здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Арабської Республіки Єгипет.

Відповідне розпорядження №78 від 31 січня розміщено на сайті уряду.

Документом доручено Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

МНС має узгодити з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі перелік витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України з Єгипту, і забезпечити в установленому порядку закупівлю послуг з перевезення громадян України.

Розпорядженням дозволяється МНС передбачити у договорах про закупівлю послуг з перевезення громадян України попередню оплату в розмірі 100% їхньої вартості.

Будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.

«Питання з порядку денного не знімається, але поки що відкладається», - сказав він.

За словами гендиректора «Борисполя», будівництво відкладене у зв`язку з тим, що поки що не вирішене питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. «Перша умова китайського банку - гарантії уряду. Питання держгарантій на це не вирішене у держбюджеті», - сказав Б.ШАХСУВАРОВ. Водночас, він не виключив, що цього року до цього питання можуть повернутися.

Він додав, що все необхідне з боку аеропорту було зроблене: розроблено ТЕО, бізнес-план. При цьому він не назвав остаточну вартість будівництва, оскільки немає остаточного проекту. Водночас, на думку Б.ШАХСУВАРОВА, вартість може становити 200 млн. дол. «Моя думка - 200 млн. дол. У тому варіанті, який нас влаштовує», - сказав він. За його словами, наприклад, що стосується ТЕО, то там внесено дуже багато об`єктів для будівництва залізничної гілки, включаючи вокзали і т.п.

Законодавство

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про доступ до публічної інформації та зміни до закону про інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Президента в парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до публічної інформації. За його ухвалення проголосували 408 народних депутатів з 433, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, даний документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства. Водночас, за словами А.ШЕВЧЕНКА, це не стосується таємної інформації, конфіденційної інформації, службової інформації. Крім того, додав він, максимально відкритою для громадян має бути вся інформація про використання бюджетних коштів.

Цей закон визначає межі та спосіб державного регулювання щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про інформацію». За ухвалення відповідного рішення проголосували 412 народних депутатів із 433 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає, що основними напрямами державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного урядування тощо.

Передбачається, що право на інформацію може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна і службова інформація.

Законом забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання у будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації. Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення інформації.

Крім того, забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема, з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборони критикувати суб`єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним статутом.

Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов`язків, за критику, тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, даним законом встановлюється 5-річний термін перебування на посадах Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих органів самоврядування і голів місцевих органів влади.

Крім того, «заповнюється правова прогалина щодо строків припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, селищної та сільських рад, міського, селищного і сільського голови», - додав А.МАРТИНЮК.

За його словами, всі вони матимуть 5-річний термін повноважень «лише за умови обрання на чергових виборах».

«Всі, хто будуть обрані на позачергових виборах, все одно під час чергових виборів будуть переобиратися», - сказав він.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що законом змінюються терміни проведення виборів. Передбачено, що вибори до парламенту, замість останньої неділі березня четвертого року повноважень ВР, проводитимуться в останню неділю жовтня п’ятого року її повноважень.

Він додав, що чергові вибори Президента України, замість останньої неділі жовтня, проводитимуться в останню неділю березня 5-го року його повноважень.

За словами віце-спікера, вибори до Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та голів місцевих рад проводитимуться в останню неділю жовтня 5-го року повноважень.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що даним законом визначено дати чергових виборів народних депутатів України – остання неділя жовтня 2012 року та Президента України – остання неділя березня 2015 року.

(УНІАН)