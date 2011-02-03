Анонс на 4 лютого

* Щорічні збори учасників Оптового ринку електроенергії.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підприємці розробили свій проект спрощеної системи оподаткування". Керівники об`єднань підприємців у регіонах, які ініціювали й організували акції протесту проти Податкового кодексу, підготували свою редакцію проекту закону про спрощену систему оподаткування. Регіональні об`єднання підприємців, які створили Всеукраїнське об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», пропонують усім органам влади ту спрощену систему, яка збереже малий і середній бізнес, а також сформує диференційовану систему сплати єдиного податку залежно від доходів підприємців. Учасники: О. Продан, голова ГО «ВО підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця»; Є. Герасимчук, голова Миколаївського облпросоюзу малого та середнього бізнесу «Єднання»; В. Андрєєв, член Правління ГО «ВО підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця»; О. Ракова, голова Черкаської міської профспілки "Солідарність"; Н. Лєпьошкін, голова Асоціації "Підприємці ринків м.Миргорода" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської на тему: «Середній та малий бізнес як платформа виходу з кризи української економіки».

* Круглий стіл на тему: "Формування гармонійної транспортної системи України". Запрошені: Віктор Чорний, заступник ген.директора "Укрзалізниці"; Валентин Касапчук, ген.директор АСК "Укррічфлот"; Ніна Колеснікова, проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту; Наталія Сисенко, старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Дмитро Підтуркін, незалежний експерт; Олександр Арбузов, незалежний експерт.

* Круглий стіл на тему: «Середній та малий бізнес як платформа виходу з кризи української економіки». Організатор - Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

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