Дострокові вибори президента Казахстану призначені на 3 квітня

Дострокові президентські вибори у Казахстані призначені на 3 квітня 2011 року, зазначається в указі Президента республіки Нурсултана НАЗАРБАЄВА, оприлюдненому у п`ятницю в офіційних ЗМІ.

«Призначити дострокові президентські вибори на 3 квітня 2011 року», - цитує текст документа РІА «Новости».

Указ про призначення дострокових президентських виборів підписано у п`ятницю, 4 лютого.

Н.НАЗАРБАЄВ оголосив у понеділок про намір провести дострокові вибори після того, як конституційна рада визнала за такий, що не відповідає Конституції, прийнятий парламентом закон, який передбачав проведення референдуму з продовження повноважень чинного президента до 2020 року замість виборів у 2012 році.

Ініціатори референдуму зібрали на підтримку своєї ініціативи понад п`ять мільйонів підписів казахстанців. Н.НАЗАРБАЄВ, який перебуває при владі вже 20 років, запропонував провести дострокові президентські вибори, незважаючи на те, що цим майже на два роки скорочується термін його нинішніх повноважень.