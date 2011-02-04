ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Безлади в Єгипті можуть обвалити ринок нафти», в якому пише - нафта дорожчає на тлі побоювань, що заворушення в Єгипті викличуть перебої з постачаннями. Зберігається ризик поширення «туніського вірусу» на інші країни Близького Сходу. ОПЕК може не впоратися зі злетом цін...

http://delo.ua/world/besporjadki-v-egipte-mogut-obva-151509/

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Також «Дело» публікує матеріал «ТОП-10 найбільш затребуваних професій за підсумками січня», в якому пише - в січні 2011 року найбільш дефіцитними на ринку праці були фахівці IT-сфери. Ще одна показова тенденція - зріс попит на аудиторів і бухгалтерів...

http://delo.ua/management/top-10-samyh-vostrebovannyh-pr-151526/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «Президенти пішли з політики» пише - вчора у Варшаві відбулися переговори президентів України та Польщі Віктора Януковича і Броніслава Коморовського. У розпорядженні видання опинився документ, підписаний главами держав за підсумками зустрічі. У нього немає згадок про стратегічне партнерство України і Польщі і не зафіксовані домовленості про терміни добудови нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ. Пріоритетом сторін на найближчі два роки буде співпраця у сфері євроінтеграції України, однак від ролі безумовного адвоката Києва в ЄС Варшава, схоже, відмовилася...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578959

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «Клієнти виграли державний суд» пише - клієнти банків отримали можливість відстоювати свої права в судах загальної юрисдикції - вчора Верховна рада виключила з підвідомчості третейських судів справи про захист прав споживачів послуг банків і кредитних спілок. Експерти визнають, що рішення третейських судів найчастіше приймалися на користь банків і заперечити їх було неможливо...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1578944

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«Экономические известия» в публікації «Янукович вкорочує повідок для Кабміну» пишуть - Президент вніс на розгляд Ради законопроекти, що передбачають перерозподіл функцій між органами виконавчої влади в рамках розпочатої адмінреформи. Вступ в силу президентських ініціатив, на думку політологів, призведе до конфліктів серед чиновників і до протистояння між представленими в Кабміні бізнес-кланами...

http://state.eizvestia.com/full/yanukovich-ukorachivaet-povodok-dlya-kabmina

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Також «Экономические известия» в публікації «Ан-148 наздоганяють конкуренти» пишуть - головний конкурент українського літака Ан-148 - російська розробка Sukhoi Superjet 100 отримав сертифікат типу, що позначає початок серійного виробництва машини. Портфель замовлень на SSJ вже зараз перевищує план з постачань Ан-148. Але чи ускладнить це просування літака «Антонова», залежить від фінансування та маркетингової політики Росії з кожного з проектів...

http://markets.eizvestia.com/full/an-148-dogonyayut-konkurenty

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Також «Экономические известия» в публікації «Молоко йде в дефіцит» пишуть - молока все менше, воно все дорожче. А уряд тільки ускладнює роботу ринку. Міжнародні тенденції також не обіцяють нічого позитивного для вітчизняної галузі ...

http://markets.eizvestia.com/full/moloko-idet-v-deficit

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«Газета по-киевски» в публікації «Ексклюзив. Богдан Данилишин: «Мою сестру звільняють з Кабміну» пише - екс-міністр економіки і перший політичний біженець розповів виданню, на що він живе в Чехії, де збирається працювати, і як його становище позначилося на членах сім`ї...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/04/045121.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Гречану крупу в столиці продають вже по 31 гривні» пише - кияни скуповують гречку, побоюючись подальшого подорожчання...

http://www.segodnya.ua/news/14219478.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Зміна партнера» пише - Альянс ВР і «Роснефти», оголошений минулого місяця, може стати ще міцнішим. Як стало відомо «Ведомостям», «Роснефть» може стати партнером британців і в їх головному російському проекті - ТНК-ВР...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254416/smena_partnera

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Видання «Известия» у публікації «Держбанки підуть по світу» пише - доля Сбербанку і ВТБ розколола російських чиновників. Глава Мінфіну Олексій Кудрін виступив за їх плавну приватизацію, а помічник президента Аркадій Дворкович запропонував державі взагалі позбутися контрольних пакетів ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3151236/