Туроператори: різкого стрибка цін на відпочинок у Туреччині не буде

Туроператори не прогнозують різкого збільшення цін на турпутівки до Туреччини у зв`язку з політичною кризою в Єгипті. Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник прес-служби Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Юлія ОЛІЙНИК.

За її словами, чутки про різке подорожчання альтернативних Єгипту напрямків турів не мають під собою підстав. «Єгипет завжди був у нижчій ціновій категорії, ніж, приміром, Таїланд, туристичний сезон в якому також охоплює зимовий період. У зв`язку з подіями в Єгипті, ніхто з операторів ціни на тури не піднімав, і це легко перевірити. Прайси турагентств формуються наперед, і сьогоднішні розцінки були встановлені ще до початку кризи в Єгипті», - підкреслила Ю.ОЛІЙНИК.

Посилаючись на інформацію представника одного з найбільших туроператорів, що працюють на турецькому напрямку, вона зазначила, що стосовно вартості турів до Туреччини цього року існують два найбільш вірогідних варіанти. «Перший - це традиційне щорічне підвищення вартості путівок на 5-10%. Невелике подорожчання також може бути пов`язане з підвищенням ціни авіаційного пального, що, природно, позначиться на вартості перельотів. Другий варіант - це незначне зниження ціни турів, за рахунок можливого надлишку попиту на авіаперевезення на турецькому напрямку», - зазначила Ю.ОЛІЙНИК.

Вона також додала, що курортний сезон в Єгипті і тих країнах, які могли б стати для нього реальною альтернативою, не співпадають за порами року. «Починаючи з червня в Єгипті курортний сезон йде на спад – усе ж таки влітку там дуже жарко. Водночас у Туреччині він лише починається в кінці квітня – початку травня. У таких країнах, як Болгарія, Чорногорія або Хорватія курортний сезон починається ще пізніше», - уточнила голова прес-служби АЛТУ.

Підсумовуючи, вона ще раз підкреслила, що поки туроператори не бачать передумов для значного підвищення цін на відпочинок у Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-президента АЛТУ Йосипа АНДРІКА, у зв`язку з відмовою українських туристів від турів до Єгипту туроператори можуть втратити близько 2 млн. дол. США.

«За цей тиждень туроператори можуть втратити близько 2 млн. доларів. Це ті прямі втрати, які вже ніхто не може компенсувати», - сказав він.

За словами І.АНДРІКА, якщо складна ситуація в Єгипті збережеться, то збитки туристичної галузі становитимуть близько 6 млн. дол.

Довідка УНІАН. Починаючи з 25 січня ц. р. у Єгипті проходять масові акції протесту з вимогами зміни режиму Хосні МУБАРАКА, який перебуває при владі в країні 30 років, проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безладів, за неофіційними даними, вже стали декілька сотень осіб, поранено декілька тисяч.