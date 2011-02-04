Головне на 4 лютого

Фінанси

Мінфін проведе 8 лютого аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 8 лютого 2011 року аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті відомства.

До розміщення будуть запропоновані папери з погашенням: 10 серпня 2011 року з терміном обігу 182 дні, 26 жовтня 2011 року (259 днів), 12 грудня 2012 року (672 дні), 29 січня 2014 року (1 085 днів).

Мінфін також проведе розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій номіналом 1 тис. грн. кожна. Передбачено 16 етапів щоквартальних погашень цих паперів у розмірі 62,5 грн., починаючи з 24 жовтня 2012 року.

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Україна в 2011 році направить на виплату боргів 20-25% доходів бюджету - Янукович

Україна в поточному році буде змушена направити на виплату зовнішніх боргів щонайменше чверть доходів національного бюджету, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Варшаві в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, глава Української держави, виступаючи на Х економічному польсько-українському форумі, відзначив, що властям за 2010 рік вдалося значно покращити економічну ситуацію в Україні у порівнянні із кризовим 2009 роком.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що в минулому році після 15% в попередньому український ВВП зріс на 4,5%, зростання промислового виробництва становило 11%, а експорт зріс на третину.

Крім цього, за його словами, інфляція в державі зменшилася в кінці минулого року до 9% з 13% на початку, а державний дефіцит до 5,5 з 15 відсотків.

Водночас він назвав поточний рік „дуже складним” для України.

„Він складний у нас з точки зору виконання наших фінансових зобов`язань перед світовими фінансовими організаціями. Ми повинні платити за наші кредити, й на 2011 рік співпала найвища ціна – це 20-25% доходів бюджету”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент запевнив, що влада підготувалася до такого сценарію.

„Ми спланували наші дії, як кажуть, закликали суспільство, всіх, хто живе в Україні, та наших партнерів зрозуміти ситуацію, та - кому потрібно - затягнути пояси”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що ця ситуація буде врахована на всіх напрямках внутрішньої політики України.

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Доходи Держбюджету в січні становили 6,5% річного плану

Загальна сума доходів Державного бюджету України за січень 2011 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету) становила 18 млрд. 340,1 млн. грн., що на 3 млрд. 245,4 млн. грн., або на 21,5% більше, ніж за відповідний період 2010 року, а також становить 6,5% річного плану.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, у січні 2011 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 15 млрд. 672,2 млн. грн. (6,6% плану 2011 року), що на 3 млрд. 215,3 млн. грн., або на 25,8% більше відповідного показника 2010 року.

Також повідомляється, що податкові надходження до загального фонду Держбюджету за звітний період становили 13 млрд. 475,5 млн. грн., що на 2 млрд. 313,8 млн. грн., або на 20,7% більше надходжень за січень 2010 року.

Неподаткові надходження до загального фонду Державного бюджету становили 1 млрд. 962,8 млн. грн., що на 1 млрд. 148,5 млн. грн., або в 2,4 рази більше відповідного показника січня 2010 року.

До спеціального фонду Державного бюджету за січень 2011 року надійшло 2 млрд. 667,9 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), або 6,2% плану 2011 року.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи Державного бюджету України на 2011 рік передбачені на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду - 42,883 млрд. грн.

Витрати Державного бюджету України на 2011 рік - 321,920 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 279,087 млрд. грн. і витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету - 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року - 375,643 млрд. грн.

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ВР надала НБУ право продовжувати повноваження тимчасових адміністрацій банків на 18 місяців

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до статті 75 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 239 народних депутатів з 405, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом надається право Національному банку України право продовжувати повноваження тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на термін до вісімнадцяти місяців.

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АМК дозволив СКМ отримати контроль над "Банком Ренесанс Капітал"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії «SCM Financial Overseas Limited» на придбання контролю в ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” (м. Київ).

Про це йдеться в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

“Наданий дозвіл компанії «SCM Financial Overseas Limited» (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента”, - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2010 року СКМ заявила про досягнуту домовленість з Групою «Ренесанс Кредит» про операцію з покупки Групою СКМ 100% акцій АТ «Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит»).

Фінансовими радниками (консультування і структуризація операції) виступили Перший український міжнародний банк (ПУМБ) і ГІК «Ренесанс Капітал».

Тоді вказували, що операція буде заключена після отримання всіх необхідних дозволів Національного банку України і Антимонопольного комітету.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ – професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.

У Групу СКМ входить компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА холдинг», «Український ритейл» та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

Банківський бізнес СКМ в Україні представлений банками ПУМБ і «Донгорбанк».

Група «Ренесанс Кредит» є роздрібним бізнесом групи «Ренесанс Груп», що об`єднує інвестиційні та фінансові компанії, які спеціалізуються на перспективних ринках, що розвиваються.

«Ренесанс Кредит» у Росії є одним з лідерів сектора споживчого кредитування. Заснований в 2003 році, «Ренесанс Кредит» входить в ТОП-100 найбільших російських банків і працює більш ніж з 4 млн. клієнтів в Росії.

ПАТ "Банк Ренесанс Капітал" почало комерційну діяльність на українському ринку у середині 2006 року.

Активи банку на 1 січня 2011 року склали 531,423 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 306,157 млн. грн., зобов`язання – 318,839 млн. грн., статутний капітал банку - 201,4 млн. грн., власний капітал – 212 млн. грн.

«Банк Ренесанс Капітал» в 2010 році одержав чистий прибуток в 0,17 млн. грн.

100% акцій "Банку Ренесанс Капітал" володіє компанія RCF Europe B.V. (Нідерланди), що входить до російської групи "Ренесанс Капітал Споживче Кредитування".

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Лідери ЄС можуть розширити повноваження фонду фінансової допомоги

Лідери Європейського Союзу можуть узяти на себе зобов`язання переглянути діяльність європейського фонду фінансової допомоги, розмір якого становить 400 млрд. євро, з метою розширення його повноважень щодо подання кредитів для боротьби з борговою кризою.

Як повідомляє сьогодні Financial Times, про це йдеться у проекті висновків, які можуть бути затверджені на сьогоднішньому засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Заходи з можливого розширення повноважень фонду обговорюються в ЄС вже кілька місяців. Разом з тим, в останні тижні низка країн, зокрема, Німеччина, висловилася проти можливості придбання за рахунок коштів фонду урядових облігацій.

У проекті висновків передбачається, що лідери ЄС домовляться підготувати конкретні пропозиції до березня, які зможуть надати фонду «гнучкість і фінансові можливості сприяти адекватній підтримці» євро.

Проект висновків не містить конкретних деталей щодо того, як можуть бути переглянуті повноваження фонду фінансової допомоги.

Як відзначає видання, європейські дипломати стверджують, що ці деталі ще обговорюються.

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ЖКГ

Уряд ухвалив рішення про поетапну зміну комунальних тарифів у 2011 році

Уряд ухвалив рішення про поетапну зміну комунальних тарифів упродовж 2011 року, залежно від ситуації на ринку комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду Атанасіосом АРВАНІТІСОМ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом, тарифи на газ для населення з 1 квітня 2011 року мають бути повторно підвищені на 50% (перше підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення, відповідно до вимоги МВФ відбулося в липні 2010 р.)

З 1 по 11 лютого в Україні працює місія МВФ для чергового перегляду умов програми співпраці.

В уряді України сподіваються уникнути необхідності підвищення на 50% тарифів на газ з 1 квітня. Зокрема, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ висловив надію, що в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% з 1 квітня цього року.

13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

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ПЕК

«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за поставлений у січні газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні 2011 року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» близько 1,4 млрд. дол. США за імпортований в січні 2011 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2011 року становить близько 264 дол. США за тис. куб. м.

У компанії нагадують, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно перераховувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що йде за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

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«Укрінтеренерго» цього року поставить до Білорусі до 2,5 млрд. кВт/год електроенергії

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» домовилося з ДВО «Беленерго» про поставки поточного року до 2,5 млрд. кВт/год української електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомила сьогодні УНІАН прес-служби А.КЛЮЄВА, за його словами, у рамках узгодженого контракту сторони також домовилися, що електроенергія, яка була недопоставлена до Білорусі у січні п.р., коли тривали переговори, буде допоставлена протягом лютого і березня.

Сторони домовилися про взаємовигідну ціну електроенергії, що поставляється, яка розраховується за формулою, прив`язаною до параметрів цін, які складаються на Оптовому ринку електроенергії в Україні.

«Білорусь потребує електроенергії, а Україні вигідно поставляти її, оскільки це додаткове завантаження цілого ланцюжка підприємств – вугільників, транспортників і енергетиків, в першу чергу, теплових електростанцій. Окрім цього, держава одержує додаткову валюту», - цитує прес-служба першого віце-прем`єра.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗД «Укрінтеренерго» сьогодні відновило поставки електроенергії до Білорусі, тимчасово припинені у січні п.р. через неузгодження з білоруським контрагентом питання ціни експорту. На сьогодні потужність експортних поставок становить 150 МВт і найближчим часом прогнозується її збільшення.

Довідка УНІАН. У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Східенерго», яке водить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК. При цьому на Білорусь припадало близько 70% обсягу усіх експортних поставок електроенергії з України.

У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» – 750 МВт, «Укрінтеренерго» – 150 МВт). При цьому вже у січні п.р. ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, які були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.

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Світові ціни на нафту можуть зрости до 120 дол. за барель – російський експерт

Ціни на нафту в світі можуть зрости до 120 дол. за барель.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Російського газового товариства (РГТ), таку думку висловив віце-спікер Держдуми, президент РГТ Валерій ЯЗЄВ напередодні відкриття 47-ої Мюнхенської конференції з питань політики безпеки. До порядку денного конференції включено питання про ситуацію в Єгипті та її наслідки.

«Реальної небезпеки припинення транзиту нафти через Суецький канал немає, але ціни на «чорне золото» в недалекій перспективі можуть зрости до 120 дол. за барель», - сказав В.ЯЗЄВ.

«Через Суецький канал транспортується величезна кількість нафти», - зазначив В.ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання, наскільки сильно позначаться події в Єгипті на енергобезпеці Європи.

У зв`язку з цим він нагадав, що однією з центральних тем попередньої Мюнхенської конференції стала боротьба з сомалійськими піратами, а ще рік тому широко обговорювався конфлікт між Росією та Україною навколо поставок газу з РФ.

«Нинішнє підвищення до 100 дол. за барель - це не фундаментальна ціна й не результат балансування попиту та пропозиції. Вона кон`юнктурна», - переконаний він.

Тим часом, на його думку, небезпека того, що транзит нафти через Суецький канал буде перервано або ускладнено, «гіпотетична, потенційна, але для реальних побоювань підстав немає».

Для виключення подібних ризиків, на думку російського парламентарія, необхідно «створювати міжнародні правові механізми, розробляти більш суворі глобальні правила для транспортування та охорони морських шляхів».

Віце-спікер Держдуми нагадав, що ця ініціатива була запропонована президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ «у квітні 2009 року в концепції нових підходів до регулювання у сфері енергетики».

Як повідомляв УНІАН, ф`ючерси на сиру нафту в четвер, 3 лютого, впали на тлі зростання долара США, навіть незважаючи на те, що увага трейдерів залишалася сфокусованою на ескалації насильства в Єгипті та перспективах перебоїв із поставками.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 32 центи, або 0,4%, – до 90,54 долара за барель.

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Соцполітика

Незалежні профспілки підготують альтернативну пенсійну реформу

У Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

Засідання групи відбулося за результатами громадського обговорення пенсійної реформи у 18 регіонах України. До робочої групи увійшли: Мирослав ЯКІБЧУК, Григорій КАБАНЧЕНКО (НФПУ), Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (Спілка жінок України «За майбутнє дітей»), Петро ЦИБЕНКО (Рада організації ветеранів України), Петро ПЕТРИЧЕНКО (Національна конфедерація профспілок України), Олександр ЛАЛАК (Незалежна профспілка військовослужбовців України), Володимир ШУБА (Комітет по захисту прав військовослужбовців та працівників МВС та СБ України), а також профспілкові об’єднання підприємців та ветеранські організації силових структур.

«Альтернативна пенсійна реформа матиме принципово іншу філософію, ніж ту, що пропонує уряд. Адже основна і єдина ідея влади – це насамперед скоротити бюджетні видатки. Ми ж пропонуємо боротьбу з причинами, а не наслідками сьогоднішнього безладу в пенсійному забезпеченні. В нашому законопроекті будуть чіткі механізми, спрямовані на підвищення заробітної платні, створення нових робочих місць та легалізації зарплат. Все це працюватиме на наповнення пенсійних фондів, а не їх скорочення, як це пропонує влада», - зазначив М.ЯКІБЧУК

Крім того, члени робочої групи пропонують запровадження накопичувальної системи, яка би захищала внески громадян, оскільки, на думку учасників групи, урядовий проект не пояснює що станеться з накопиченими пенсійними фондами через 7-10 років, тоді як річна інфляція в Україні становить в середньому близько 10%.

Разом з тим, у профспілках наголошують, що кілька днів тому члені робочої групи внесли свої пропозиції до урядового законопроекту, і в тому разі, якщо уряд врахує їх, вони згодні будуть долучитися до доопрацювання урядового варіанту законопроекту.

Як повідомлялося, за ініціативою НФПУ у 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники ухвалили резолюцію, в якій висунули до уряду та Верховної Ради кілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов’язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно взятися до розробки та реалізації державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплатні та впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що не виключає, що проект закону щодо проведення в Україні пенсійної реформи може бути відкликаний з Верховної Ради для внесення змін у нього.

С.ТІГІПКО зазначив, що в рамках першого етапу суспільного обговорення, яке почалося 21 грудня 2010 року, в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи.

За його словами, 1 лютого в Києві уряд почав другий етап обговорення пенсійної реформи з проведення навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації.

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Промисловість

Фірташ придбав ЗАТ "Севєродонецьке об`єднання «Азот»

Group DF придбала ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив власник Group DF, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на питання журналістів про можливість придбання цього підприємства.

«Ми вже придбали», - сказав він.

Нагадаємо, що Фонд державного майна уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp - компанією Worldwide Chemical Llc - угоду з продажу 40% акцій ЗАТ "Севєродонецьке об`єднання "Азот". Про це УНІАН 1 грудня 2010 р. повідомило джерело, близьке до угоди.

Проте в київському представництві IBE Trade, а також у Фонді держмайна тоді відмовилися якось прокоментувати цю інформацію.

15 грудня 2010 р. під час засідання Кабінету міністрів голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО, відповідаючи на прохання озвучити офіційно суму угоди, сказав, що держпакет акцій ЗАТ "Севєродонецьке об`єднання "Азот" було реалізовано за 276 млн. грн. або 35 млн. дол.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України в серпні 2010 р. ухвалив рішення про приватизацію 40% держпакета акцій ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив тощо.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» зі статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі СДВП «Об`єднання Азот». Частка Фонду держмайна в ЗАТ становила 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% - дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn.

«Севєродонецьке об`єднання «Азот» завершило 2009 рік зі збитком 200,369 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток компанії становив 22,485 млн. грн.

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«Укрнафта» орендує майновий комплекс «ДніпроАзоту»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «Укрнафта» (м. Київ) на отримання в оренду активів у вигляді цілісного майнового комплексу (ЦМК) ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Нагадаємо, акціонери «ДніпроАзоту» ухвалили рішення про передачу майнового комплексу в оренду на зборах акціонерів 29 жовтня 2010 року. Згідно з повідомленням, це рішення підтримали 98% зареєстрованих акціонерів. Водночас, на зборах не озвучувалося, кому передається в оренду ЦМК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні. 50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює Група «Приват».

ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) входить в п`ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.

Основними акціонерами підприємства є компанії: ТОВ «Альфатрейдер» (24,745%), ТОВ «Індастріал Гарант» (24,887%), ТОВ «Солайм» (24,973%) і ТОВ «Реал-Стандарт» (14,249%) (м. Дніпропетровськ).

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Потужності «Стіролу» будуть запущені в другому півріччі

Всі потужності ВАТ «Концерн «Стірол», які зараз простоюють, будуть запущені в другому півріччі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив бізнесмен, власник Group DF Дмитро ФІРТАШ.

Д.ФІРТАШ відзначив, що в кінці 2010 року потужності концерну були завантажені лише на 50%, але зараз ведеться робота з відновлення виробництва.

«Стірол» працював до кінця року в навантаженні 50%. Тепер ми робимо всі реконструкції. Ми вже практично повністю запустили селітру, два карбоніти запустили. Плануємо до кінця вересня цього року запустити третій аміак, який не працював останні 6 років. Тобто, я думаю, що ми виведемо його на 100% потужність», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року ВАТ «Концерн «Стирол» увійшло до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольного Group DF Д.ФІРТАША. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн «Стірол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані і АТ «Нітроферт» в Естонії. За попередніми оцінками, сума річних інвестицій в хімічні підприємства Group DF складатиме понад 100 млн. дол.

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Завтра в Україні очікується сніг з дощем

5 лютого, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, лише вночі у південній частині - без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці на півдні та сході спостерігатимуться окремі тумани. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму протягом доби 1-6° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Часом мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі по області від 1° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У м. Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

УНІАН