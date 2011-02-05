У Єгипті вбито журналіста

У Єгипті вбито першого журналіста. Це співробітник найбільшої в країні газети «Аль-Ахрам» Ахмед Махмуд, який висвітлював події в Каїрі.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», репортер був смертельно поранений у голову на балконі свого будинку, звідки він робив фотознімки демонстрацій опозиціонерів.

Як зазначає телеканал «Аль-Джазіра», це сталося ще 29 січня. Хто стріляв у журналіста – невідомо. З тяжким пораненням чоловіка доставили в лікарню, а напередодні він помер.

Жертвами насильства в Єгипті вже стали репортери з Росії, Бразилії, Великобританії, Польщі, США, Франції та інших держав.

Також стало відомо, що єгипетські сили безпеки заарештували завідувача каїрським бюро "Аль-Джазіри".

За офіційними даними, за останні три доби під час зіткнень у єгипетській столиці загинуло 11 чоловік. У розпал безпорядків невідомі скоїли замах на колишнього главу єгипетської розвідки Омара СУЛЕЙМАНА, який неділю тому був призначений віце-президентом країни. Двоє його охоронців загинули, сам віце-президент уцілів. Рішення про його призначення прийняв Президент Хосні МУБАРАК після тривалих демонстрацій з вимогою про відставку глави держави.

Масові акції протесту не вщухають у країні з 25 січня, жертвами безпорядків, за останніми даними, стали понад 300 чоловік.