Зміни до Конституції вноситиме ВР, а не Конституційна асамблея - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що остаточні зміни до Конституції України вноситиме Верховна Рада, а Конституційна асамблея буде лише дорадчим органом.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на першому Національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

За словами О.ЄФРЕМОВА, розробка нової редакції Конституції буде відбуватися відкрито і демократично.

"Кінцеве рішення по Конституції буде ухвалювати парламент, а Конституційна асамблея буде формувати суспільну думку", - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, головною метою створення Конституційної асамблеї стане формування консенсусу у державі з вирішення даного питання.

Як відомо, з ініціативою створення Конституційної асамблеї з метою удосконалення Основного Закону виступив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.