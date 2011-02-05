Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО наприкінці квітня здійснить візит до Туреччини для обговорення кроків, необхідних для підготовки першого засідання Стратегічної ради високого рівня між двома країнами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України про це йшлося під час зустрічі К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Турецької Республіки Ахметом ДАВУТОГЛУ 4 лютого у рамках Мюнхенської конференції з питань політики безпеки.

У контексті розвитку стратегічного партнерства між двома країнами сторони узгодили алгоритм дій щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту в Україну прем’єр-міністра Туреччини Реджепа ЕРДОГАНА.

Голови зовнішньополітичних відомств домовилися також провести двосторонню зустріч 11 травня у Стамбулі під час передачі головування в Раді Європи від Туреччини до України, що свідчить про високу динаміку двосторонніх контактів.

Сторони погодили проведення наприкінці березня консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ, присвячених питанням двосторонньої взаємодії та європейської інтеграції.

Турецька сторона висловила зацікавленість в участі на належному рівні у квітні у заходах, присвячених 25-річчю Чорнобильської катастрофи.

Також К.ГРИЩЕНКО зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Юрієм ЛЯНКЕ.

Сторони обговорили перспективи двостороннього українсько-молдовського співробітництва у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

Було наголошено на готовності сторін до активізації політичного діалогу з метою вирішення актуальних питань українсько-молдовських відносин, а також визначено алгоритм кроків у цьому напрямку.