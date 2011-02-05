Україна закликає РФ і США забезпечити скорочення стратегічних озброєнь

Україна закликає Росію і США забезпечити неухильне виконання договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі МЗС України з нагоди набуття чинності Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією, підписаним у Празі 8 квітня 2010 року.

Україна розглядає факт набуття чинності договором як важливий крок на напрямі виконання Росією та США статті VI Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що сприятиме подальшому зміцненню глобальної стабільності та безпеки.

Україна закликає Росію і США продовжити переговори стосовно подальшого скорочення власних ядерних арсеналів.