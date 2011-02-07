Курс НБУ на 07.02.11

Офіційний курс НБУ на 07.02.11100 USD США - 794.5700 (4 лютого - 794.3700)100 EUR - 1083.0784 (4 лютого - 1091.8616)10 RUR - 2.7014 (4 лютого - 2.7066)Облікові курси банківських металів на 07.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107068.31 (4 лютого-105849.80)961 XAG 10 Срібло-2297.10 (4 лютого-2248.07)962XPT10Платина-145644.68(4 лютого-145051.96)964XPD10Паладій-64519.08 (4 лютого-64264.53)

Офіційний курс НБУ на 07.02.11 100 USD США - 794.5700 (4 лютого - 794.3700) 100 EUR - 1083.0784 (4 лютого - 1091.8616) 10 RUR - 2.7014 (4 лютого - 2.7066) Облікові курси банківських металів на 07.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107068.31 (4 лютого-105849.80) 961 XAG 10 Срібло-2297.10 (4 лютого-2248.07) 962XPT10Платина-145644.68(4 лютого-145051.96) 964XPD10Паладій-64519.08 (4 лютого-64264.53)

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