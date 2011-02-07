Курс НБУ на 07.02.11
01:58, 07 лютого 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 07.02.11100 USD США - 794.5700 (4 лютого - 794.3700)100 EUR - 1083.0784 (4 лютого - 1091.8616)10 RUR - 2.7014 (4 лютого - 2.7066)Облікові курси банківських металів на 07.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107068.31 (4 лютого-105849.80)961 XAG 10 Срібло-2297.10 (4 лютого-2248.07)962XPT10Платина-145644.68(4 лютого-145051.96)964XPD10Паладій-64519.08 (4 лютого-64264.53)
Офіційний курс НБУ на 07.02.11
100 USD США - 794.5700 (4 лютого - 794.3700)
100 EUR - 1083.0784 (4 лютого - 1091.8616)
10 RUR - 2.7014 (4 лютого - 2.7066)
Облікові курси банківських металів на 07.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-107068.31 (4 лютого-105849.80)
961 XAG 10 Срібло-2297.10 (4 лютого-2248.07)
962XPT10Платина-145644.68(4 лютого-145051.96)
964XPD10Паладій-64519.08 (4 лютого-64264.53)
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