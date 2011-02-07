Головуючий в ОБСЄ відвідає Україну та Молдову

Брюссель.Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС планує відвідати Україну та Молдову.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, у ході візиту в Україну з 6 по 8 лютого, литовський міністр проведе зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, спікером Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, а також із представниками політичних партій та громадянського суспільства.

Серед основних тем для обговорення – підготовка України до головування в ОБСЄ в 2013 році.

8 лютого А.АЗУБАЛІС відвідає Молдову, де планує провести дискусії щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Литовський міністр проведе зустрічі зі спікером парламенту Молдови Маріаном ЛУПУ, прем`єр-міністром Владом ФІЛАТОМ, міністром закордонних справ Юріє ЛЕАНЧА, а також із представниками політичних партій країни.

Крім того, головуючий в ОБСЄ планує зустрітися з керівництвом Придністров`я, а також із представниками громадянського суспільства.