Як мінімум 50 людей загинули в зіткненнях між військовими в Судані, коли після референдуму про незалежність південної частини країни було вчинено спробу розділити армійські підрозділи між Хартумом і ажанами.

Як передає агентство Рейтер, зіткнення почалися в місті Малакаль - столиці провінції Верхній Ніл, потім конфлікт розповсюдився на підрозділи, дислоковані в містах Мелут і Палоїч на півдні Судану.

Ситуація з підрозділом в Малакалі ускладнилася тим, що в його лавах виявилося багато південних жителів, які потрапили в суданську армію з ополченців, що під час громадянської війни Півночі і Півдня воювали на боці центрального уряду. Повідомляється, що частина військовослужбовців в даному підрозділі відмовилися розміщуватися на півночі країни. В ході конфлікту застосовувалися зокрема міномети і великокаліберні кулемети.

Потім конфлікт розповсюдився на місто Мелут. "У зіткненнях в Мелуті загинули 19 осіб, 18 дістали поранення. У населеному пункті Палойч загинули 11 і 8 поранені, всі загиблі були військовослужбовцями", - сказав агентству представник влади округу Мелут Акуок ТЕНГ ДІНГ.

Представник армії Півдня Філіп АГУР у суботу повідомив агентству Рейтер про загибель 20 людей під час перестрілки між суданськими військовослужбовцями в місті Малакаль.

З 9 по 15 січня відбувся референдум про самовизначення Південного Судану, майже всі учасники якого в десяти південних штатах, згідно з попередніми офіційними результатами, проголосували за відокремлення. Водночас до липня 2011 року система державного пристрою Судану не зміниться.