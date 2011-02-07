Озброєні зіткнення на кордоні Камбоджі з Таїландом продовжуються

Індуїстський храм Преа Віхеар (Preah Vihear) ХІ століття, включений до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, одержав серйозні пошкодження в ході озброєного прикордонного конфлікту між Камбоджею і Таїландом.

Як передає AFP з посиланням на заяву уряду Камбоджі, частина храму обрушилася в результаті артилерійського удару, завданого армією Таїланду.

Уряд Камбоджі звернувся до ООН з проханням скликати екстрене засідання Ради безпеки у зв`язку із загостренням прикордонного конфлікту. Камбоджа закликає “зупинити вторгнення Таїланду”.

Озброєні зіткнення на кордоні Камбоджі з Таїландом тривають вже кілька днів. В результаті взаємного обстрілу, за останньою інформацією, загинули п`ятеро осіб. Кожна зі сторін конфлікту покладає відповідальність за його загострення на супротивника.

Храм Преа Віхеар, велика частина якого була побудована в XI столітті, є головною причиною прикордонних суперечок. У 1962 році міжнародний суд в Гаазі визнав, що храм належить Камбоджі. Проте вхід до храмового комплексу розташований на території Таїланду. Крім того, предметом суперечки залишається прилегла до храму територія площею 4,6 квадратних кілометра.