Анонс на 7 лютого

* Прес-конференція на тему: «Рік з Януковичем: економіка, зовнішня та внутрішня політика». Учасники: директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський, заст.директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій Новицький і заступники директорів Інституту світової політики Сергій Солодкий.

* Прес-конференція на тему: "Яку користь від створення агрострахового бюро отримають страховики та сільгоспвиробники?". Організатори - Програма Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Національний клуб "Українська перспектива". Запрошені: Роман Колібаба, директор агрострахового бюро; Гаррі Роше, керівник програми IFC "Розвиток агрострахування та агрофінансірвоанія в Україну"; Олександр Поліщук, керівник відділу фінансових планів, страхування, кредитування та боргових зобов`язань Департаменту фінансів Мінагрополітики і продовольства України; Юрій Єфімов, голова Правління СК "Уніка"; Василь Ярошовець, перший заступник голови Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств.

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