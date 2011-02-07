ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Експерт: У 2011 році обмінний курс буде коливатися біля позначки 8 грн./дол." в якому пише - за прогнозами директора департаменту аналітики інвестиційної компанії Astrum Investment Management Олексія Блінова, цього року курс гривні по відношенню до долара США буде залишатися на рівні, близькому до 8 грн./дол....

http://delo.ua/finance/ekspert-v-2011-godu-obmennyj-151611/

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Також «Дело» публікує матеріал «Ахметову дозволили купити банк« Ренесанс Капітал», в якому пише - Антимонопольний комітет дозволив кіпрській SCM Financial Overseas Limited придбати контрольний пакет акцій банку «Ренесанс Капітал». У компанії СКМ стверджують, що зливати банк «Ренесанс Кредит» з ПУМБом і Донгорбанком не планують...

http://delo.ua/finance/ahmetovu-razreshili-kupit-bank-151637/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «Загальне добриво» пише - власник Group DF Дмитро Фірташ продовжує скуповувати хімічні активи в Україні. У п'ятницю він оголосив про придбання "Северодонецкого объединения «Азот», а також про плани покупки Одеського припортового заводу і черкаського "Азоту". Вже зараз активи бізнесмена займають 52% ринку аміаку і 74% - аміачної селітри, а у разі купівлі згаданих компаній вони будуть близькі до 100%. Але в майбутньому власником підприємств може виявитися російський "Газпром", з яким бізнесмен веде переговори про прямі поставки газу...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1580931

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «ЖКГ виживає в борг» пише - Світовий банк готовий в 2012 році надати Україні новий кредит на суму $ 400 млн. для реалізації програми реформування житлово-комунальної галузі. Ці кошти будуть спрямовані на проекти з модернізації підприємств сфери водо-і теплопостачання. Таким чином, Світовий банк може стати одним з найбільших кредиторів галузі ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1580952

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«Экономические известия» в публікації «Мінагропром УРСР повертається» пишуть - держава перебирає на себе повноваження з експорту соціально значущих сільськогосподарських продуктів. Всім посередникам доведеться піти з ринку. У руках Кабміну виявиться торговельний оборот на суму не менше 70 млрд. грн., якщо народні обранці підтримають законопроект №8053...

http://markets.eizvestia.com/full/minagroprom-ussr-vozvrashhaetsya

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«Экономические известия» в публікації «Агентів витісняють з ринку» пишуть - з квітня страхові агенти не зможуть перебувати на спрощеній системі оподаткування. Створення юридичної особи або ж їх робота в штаті страхових компаній у результаті може привести до подорожчання полісів...

http://finance.eizvestia.com/full/agentov-vytesnyayut-s-rynka

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Також «Экономические известия» в публікації «Бажання боргів» пишуть - українські роздрібні мережі поступово оговтуються від кризи. Нехай і скромний результат збільшення обсягу роздрібного товарообігу підприємств за підсумками нинішнього року на 7,8%, в порівнянні з падінням на 20,6% в 2009 р., але змушує мережі все більше замислюватися про розвиток...

http://markets.eizvestia.com/full/zhelanie-dolgov

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«Газета по-киевски» в публікації «Михайло ПОЖИВАНОВ: «Притулок просити не буду, у мене дозвіл на проживання в Австрії» пише - колишній голова Держрезерву, недавно оголошений у розшук, розповів виданню, чому поїхав до Відня, у кого з регіоналів просив допомоги, і на яких умовах згоден зустрітися зі слідчими...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/07/050210.html

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Також «Газета по-киевски» в публікації «Тисячі українців хочуть прийняти угорське громадянство» пише - отримавши можливість стати громадянами Угорщини, українці тисячами кинулися тікати зі своєї держави...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/07/040536.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Життя в ЄС: з Латвії тікають цілі міста, а в Естонії лікарі «пішли на північ» пише - Євросоюзу виповнилося 19 років. Видання розпитало «нових європейців», які плюси та мінуси їх братання з Європою...

http://www.segodnya.ua/news/14220052.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Якір для ВТБ» пише - одним із стратегічних інвесторів при купівлі держпакета ВТБ може стати італійська страхова група Generali. За 10% ВТБ уряд Росії сподівається виручити не менш 3,5 млрд. дол..

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254481/yakor_dlya_vtb

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Також «Ведомости» у публікації «Уроки радянського» пишуть - заснувати спеціальну раду або пост радника при президенті з національного питання і взяти курс на формування національності «росіянин». Такі рецепти пропонуються для обговорення на президії Держради в Уфі...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254495/uroki_sovetskogo

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Видання «Известия» у публікації «Нове обличчя народного господарства» пише - Росія готує масштабну реконструкцію ВДНГ, яка повинна повернути Всеросійському виставковому центру колишню славу та зробити його майданчиком для просування найпередовіших російських досягнень...

http://www.izvestia.ru/economic/article3151304/

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Видання «Известия» у публікації «Нафтодолар повертається» пише - якщо Суецький канал закриють, ціна бареля нафти може перевищити 200 доларів, прогнозують учасники ринку. І навіть якщо ситуація в Єгипті нормалізується, "чорне золото" залишиться дорогим. Настільки, що російський бюджет може виявитися бездефіцитним...

http://www.izvestia.ru/economic/article3151305/

(УНІАН)