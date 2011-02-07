Прем'єр Японії назвав візит Медведєва на Курили "непробачною образою"

Прем'єр-міністр Японії Наото КАН назвав візит російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА на спірні острови Курильської гряди "непробачною образою", повідомляє Agence France-Presse.

Водночас він зазначив, що Японія готова до переговорів про приналежність Курильських островів і про підписання мирного договору між країнами. Заява була зроблена 7 лютого, коли Японія відзначає День Північних територій, до яких країна відносить частину Курил, передає Лента.ру.

Наото КАН також виступив на мітингу в Токіо з промовою з вимогою повернення островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї.

За даними РІА «Новости», в Токіо, неподалік російського посольства на акції протесту вийшли прихильники повернення островів Японії. Зокрема, молоді люди демонстративно паплюжили російський прапор, обписавши його гаслами і протягнувши по асфальту неподаліко від диппредставництва. Посольство РФ у Токіо охороняють декілька сотень поліцейських.

Питання приналежності Курильських островів є одним з найгостріших у відносинах Росії і Японії. Японський уряд обгрунтовує свою позицію Симодським трактатом про торгівлю і кордони, підписаним 7 лютого 1855 року, тоді як Росія вважає, що острови відійшли до СРСР за результатами Другої світової війни.

У листопаді 2010 року один із спірних островів відвідав президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ, що викликало негативну реакцію офіційних осіб Японії і спровокувало відкликання посла з Москви на нетривалий термін. 4 лютого 2011 року острови відвідав міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.