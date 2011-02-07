Черновецький найближчим часом з'явиться на робочому місці - Попов

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заяляє, що Київський міський глава Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ найближчим часом з'явиться на робочому місці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання, чи з’явиться Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перед киянами і жірналістами, О.ПОПОВ відповів: “Найближчим часом буде, я думаю”.

На запитання, чи правда, що міському голові возять документи на підпис за кордон, О.ПОПОВ сказав: "Я не знаю, де він знаходиться, у якій країні... Він міський голова і він має відповідати за свої дії. А я відповідаю за свої дії, за свої обов’язки. Тому, якщо у вас є питання до міського голови, то в мене величезне прохання задавати їх йому”.

Водночас голова КМДА додав: "Тим більше, наскільки я знаю, він скоро буде у КМДА на робочому місці. Найближчим часом".

За словами О.ПОПОВА, відсутність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не заважає йому працювати. Він пояснив, що має різні функції з Київським міським головою. “Якихось таких конфліктних питань у зв’язку з його відсутністю на даний час у нас немає”, - заявив О.ПОПОВ.

Він додав, що, маючи стратегію розвитку міста, обов’язково неохідно продумати систему управління і визначити, зокрема, і статус міського голови, і статус голови адміністрації, і навіть уряду Києва.

“Бо ті завдання, які будуть поставленні у найближчі 15 років перед владою Києва, вони будуть грандіозні за своїм масштабом і вони повинні принести залучення десятків мільярдів доларів інвестицій Києву для того, щоб він розвивався”, - наголосив голова КМДА.

За його інформацією, уже зараз фахівці працюють над питанням не лише стратегії розвитку столиці, але мають технічне завдання з визначення системи управління містом. О.ПОПОВ додав, що передбачено широкі дискусії навколо того, яка система управління для Києва буде найбільш ефективною.

