Янукович підписав закон про направлення миротворчого контингенту до Кот-д'Івуару

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про схвалення свого рішення щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.

Повідомлення про це розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Верховна Рада Україна постановила схвалити рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

Фінансування витрат, пов`язаних з участю України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі, здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України з подальшим відшкодуванням цих витрат Організацією Об`єднаних Націй.