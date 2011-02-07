Азаров 30 березня відвідає з візитом Литву
19:59, 07 лютого 2011Різне
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 30 березня відвідає з візитом Литву.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі сьогодні в Києві з міністром закордонних справ Литовської Республіки, діючим главою ОБСЄ Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.
М.АЗАРОВ зазначив, що Україна зацікавлена в економічному співробітництві з Литвою, зокрема, в енергетичній сфері.
«Ми вважаємо, що обсяг нашої двосторонньої торгівлі, цілком можливо (в 2011 році – УНІАН), досягне докризового рівня», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він висловив надію, що вже навесні у Вільнюсі буде відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку.
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