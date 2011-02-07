Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 30 березня відвідає з візитом Литву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі сьогодні в Києві з міністром закордонних справ Литовської Республіки, діючим главою ОБСЄ Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

М.АЗАРОВ зазначив, що Україна зацікавлена в економічному співробітництві з Литвою, зокрема, в енергетичній сфері.

«Ми вважаємо, що обсяг нашої двосторонньої торгівлі, цілком можливо (в 2011 році – УНІАН), досягне докризового рівня», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив надію, що вже навесні у Вільнюсі буде відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку.