Головне на 7 лютого

Фінанси

Інфляція в Україні в січні склала 1%

Інфляція в Україні в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, становила 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в січні 2011 року, порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

Ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 8,6% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 1,3%), зокрема, на продукти харчування – на 8,5% (до грудня 2010 р. – на 1,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,5% (1,8%), зокрема на хліб – на 11,2% (0,6%), макаронні вироби – на 11,2% (0,5%), кондитерські вироби з борошна – 11,2% (0,6%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,3% (знизилися на 0,1%), рибу і рибопродукти – на 3,5% (зросли 0,6%), молоко, сир і яйця – на 8% (знизилися на 0,2%), зокрема на молоко – на 11,7%, сир і сир м’який – на 14,1%, на яйця – знизилися на 17,8%, на масло й жири – ціни зросли на 6,7% (зросли на 1%), зокрема на масло вершкове – на 16,3%, олію соняшникову – на 18,1%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 23,5%.

Ціни на фрукти в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 9,2% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 2,9%). На овочі ціни зросли на 12,7% (до грудня 2010 року зросли на 6,6%), зокрема на картоплю – на 30,5% (5,6%). Ціни на цукор зросли на 7,7% (2,7%), кондитерські вироби цукристі – на 15,4% (0,7%), безалкогольні напої – на 5,7% (0,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в січні 2011 р. до січня 2010 р. подорожчали на 21,9% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 2% (знизилися на 0,1%), зокрема на одяг – на 2,1%, взуття – на 2,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в січні 2011 року до січня 2010 року подорожчали на 15% (у січні 2011 року до грудня 2010 року – на 1,4%), зокрема квартплата зросла на 4,4% (0,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,3% (0,1%), каналізацію – на 7,4% (1,2%), воду – 6,3% (1,2%), ціни на електроенергію в січні не змінилися, на природний газ – зросли на 50,1% (не змінилися), на гарячу воду й опалення – зросли на 11% (5,7%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в січні 2011 р. до січня 2010 року зросли на 1,3% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,2%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,2% (0,2%), домашній текстиль – на 3,3% (0,4%), побутову техніку – знизилися на 1,1% (зросли на 0,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в січні 2011 р. до січня 2010 року зросла на 5,7% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,4%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 3,3% (0,3%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,9% (0,3%).

Ціни в транспорті в січні 2011 р. до січня 2010 року зросли на 7,3% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 2,4%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 1,1% (0,1%), на пальне та мастила – на 14,7% (5,4%), транспортні послуги – на 5,2% (0,9%) (пасажирський залізничний транспорт — на 0,2% (0,2%), пасажирський автодорожній транспорт – на 6,2% (1,1%)).

Ціни у сфері зв`язку в січні 2011 р. знизилися на 8,8% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – не змінилися), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 9% (не змінилися).

Ціни у сфері відпочинку та культури в січні ц.р. зросли на 2,9% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в січні ц.р. на 2,9% (не змінилися), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 6,4% (1,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,4% (0,8%).

Ціни у сфері освіти в січні 2011 р. до січня 2010 р. зросли на 10,4% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,3%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 19,4% (1,2%), середня освіта – на 8,8% (не змінилися), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (не змінилися).

Вартість послуг ресторанів і готелів у січні 2011 р. до січня 2010 року зросла на 7,1% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,3%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Показник інфляції в січні-листопаді 2010 року, порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

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Грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, монетарна база – зменшилася на 1,7%

Грошова маса в Україні в січні 2011 року збільшилася на 0,6% – до 601,6 млрд. грн., монетарна база – зменшилася на 1,7%, до 221,7 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів збільшився на 2,3% – до 423,3 млрд. грн., у т.ч. коштів юридичних осіб – на 3%, до 146,4 млрд. грн., вклади населення – на 1,9%, до 276,9 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за зазначений період зменшився на 3,7% – до 176,2 млрд. грн., її питома вага в структурі грошової маси знизилася до 29,3% (станом на 1 лютого 2011 р.) порівняно з 30,6% на 1 січня 2011 року.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж січня збільшився в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у січні збільшився на 20,9% – до 20,2 млрд. грн. Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в січні, становив 12,4 млрд. грн., із яких було перераховано на окремий рахунок у Національному банку України 6,7 млрд. грн.

Обсяг продажу Нацбанком своїх депозитних сертифікатів становив 9,7 млрд. грн., обсяг операцій із рефінансування – 7,9 млн. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень у січні ц.р. зменшився на 0,2% – до 722,6 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Обсяг депозитів в українських банках зріс на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів в українських банках у січні 2011 року зріс на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, обсяг банківських вкладів населення України в січні збільшився на 1,9% - до 276,9 млрд. грн. Кошти юридичних осіб у банках за цей період зросли на 3% - до 146,4 млрд. грн.

У повідомленні зазначається, що за даними Нацбанку, депозити в доларовому еквіваленті з початку року збільшилися на 354,6 млн. дол. і становлять 16,67 млрд. дол.

При цьому поточного року продовжується тенденція покращення строкової структури депозитів. Зокрема, в січні питома вага довгострокових депозитів збільшилася до 31,6% (на 1 січня 2010 р. – 31,4%).

Обсяг коштів Кабінету міністрів України в національній валюті на рахунках Національного банку України в січні збільшився в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.

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Від продажу ОВДП в січні до держбюджету надійшло 2,8 млрд. грн.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету України в січні 2011 року надійшло коштів на загальну суму 2,806 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг операцій з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України в січні склав 1,2 млрд. грн. за номінальною вартістю. Операції з купівлі здійснювалися лише через механізм двостороннього котирування, в межах яких було придбано держпаперів на суму 0,5 млрд. грн. за номінальною вартістю.

Погашення і сплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року склав 4,018 млрд. грн., зокрема основний борг – 3,169 млрд. грн., сплата доходу - 848,17 млн. грн.

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Moody`s підвищило прогноз рейтингу «Ощадбанку» з «негативного» до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s підвищило прогноз рейтингу ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») за довгостроковими депозитами у національній валюті і його боргового рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Про це повідомляється на сайті Moody`s.

Ухвалення даного рішення рейтингове агентство пояснює стабілізацією кредитного портфеля банку і зниженням суверенних і квазісуверенних ризиків, що домінують у його балансі.

Крім того, Moody`s відзначає задовільні фінансові показники банку і стабілізацію якості активів у другій половині 2010 року, що значною мірою пов`язане з поліпшенням фінансового стану найбільших позичальників банку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.

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Базова інфляція в Україні в січні склала 0,3%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2011 року проти грудня 2010 року склала 0,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в січні 2010 року показник базової інфляції був на рівні 0,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Здебільшого йдеться про цінову динаміку, котра не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом, склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року склала 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.

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НБУ продав банкам депозитні сертифікати на 1,72 млрд. грн.

Національний банк України (НБУ) 4 лютого продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 1,72 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, НБУ продав депозитні сертифікати: одному банку на 20 млн. грн. строком на 3 дні під 0,2% річних; двом банкам - на 700 млн. грн. строком на 7 днів під 2% річних; двом банкам - на 350 млн. грн. на 14 днів під 2,5%; одному банку - на 100 млн. грн. на 28 днів під 3% річних; одному банку - на 20 млн. грн. на 42 дні під 3,5% річних; трьом банкам - на 530 млн. грн. на 56 днів під 4%.

Обсяг міжбанківського ринку становив 3,360 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка становила 2,3%, в т.ч. за кредитами овернайт – 1,4%.

Як повідомлялося, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків - 5,2 млрд. грн.

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ПЕК

ДТЕК відновив експорт електроенергії до Білорусі

ТОВ «Східенерго», що входить до структури енергохолдингу ДТЕК, 5 лютого ц.р. відновило експорт електроенергії до Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у лютому обсяг поставок ДТЕК до Білорусі заплановано в обсязі 187 млн. кВт/год.

При цьому договір «Східенерго» з «Біленерго» передбачає гарантовані поставки близько 1,5 млрд. кВт/год. у 2011 році. Ще близько 1,5 млрд. кВт/год., згідно з умовами контракту, може бути експортовано в негарантованому режимі за згодою сторін.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ц.р. експортні поставки до Білорусі, тимчасово припинені в січні ц.р. через неузгодження з білоруським контрагентом питання ціни експорту, відновило ДПЗД «Укрінтеренерго». Потужність експортних поставок становить 150 МВт.

«Укрінтеренерго» планує в 2011 році поставити до Білорусі 2,5 млрд. кВт/год.

«Східенерго» і «Укрінтеренерго» купують електроенергію на Оптовому ринку електроенергії для подальшого експорту до Білорусі за оптовою ринковою ціною, що не враховує обсяг дотаційних сертифікатів.

У 2010 році на Білорусь доводилося близько 70% обсягу всіх експортних поставок електроенергії з України.

У грудні 2010 року «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» – 750 МВт, «Укрінтеренерго» – 150 МВт). При цьому вже в січні ц.р. ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, які були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.

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Гуртові ціни на нафтопродукти за тиждень зросли на 1,3%

З 31 січня по 7 лютого 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1-1,8% (в середньому на 1,3%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 31 січня по 7 лютого 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,2%, або 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – зросли на 1%, або 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – зросли на 1,8%, або 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельне паливо – зросли на 1,3%, або 120 грн./т, – до 9010 грн./т.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

ЖКГ

Депутати пропонують звільнити частину громадян від сплати пені за невчасну оплату ЖКП

Народні депутати України Юрій СЕРБІН і Микола ПОТАПЧУК (БЮТ) пропонують звільнити окремі категорії громадян від сплати пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті №8071 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про звільнення окремих категорій громадян від пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги та забезпечення збільшення заробітної плати працівникам виконавців/виробників житлово-комунальних послуг», внесеному до Верховної Ради України 4 лютого 2011 року.

Згідно з документом, розміщеним на сайті парламенту, від нарахування й стягнення пені за невчасну оплату ЖКП пропонується звільнити громадян України, перед якими існує заборгованість із виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, іншої грошової виплати, дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму на одну людину на місяць.

При цьому автори законопроекту пропонують встановити, що до витрат на надання/виробництво ЖКП суб`єктами природних монополій не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості й відрахування в резерв сумнівних боргів; суми неустойки (штраф, пеня); суми коштів або вартість товарів, що добровільно передаються іншим юридичним і фізичним особам, у т.ч. у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, благодійної, спонсорської та шефської допомоги; суми втрат від псування й пошкодження цінностей; собівартість реалізованих виробничих запасів; витрати на утримання об`єктів соціально-культурного призначення.

Документом передбачається, що в разі здійснення виконавцями/виробниками ЖКП заходів із енергозбереження, які привели до економії енергоносіїв при виробництві послуг, зменшення споживання паливно-енергетичних і водних ресурсів, до зменшення втрат при їх транспортуванні й постачанні, органи місцевого самоврядування залишають на 3 роки тарифи на рівні, встановленому до здійснення зазначених заходів.

Якщо впродовж такого періоду збільшуються витрати на виробництво ЖКП, то, відповідно, корегується рівень тарифів Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг.

При цьому 50% отриманого внаслідок таких заходів додаткового прибутку виконавців/виробників житлово-комунальних послуг направляється до фонду заробітної плати цих виконавців/виробників за умови якісного надання ЖКП, що підтверджується органом місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року Верховна Рада змінила статтю 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Зокрема, її викладено в такій редакції: «Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування й стягнення пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року».

22 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

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Світовий банк хоче надати Україні 400 млн. дол. позики на реформу ЖКГ

Світовий банк має намір у 2012 році надати Україні 400 млн. дол. позики на реалізацію програми реформування житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Сильна Україна» з посиланням на віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Згідно з повідомленням, ухвалення рішення про виділення позики стало можливим після того, як уряд виконав усі попередні умови банку: було прийнято закон про створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг і нова редакція закону про концесії, що спрощує прихід у житлово-комунальну сферу приватних інвесторів.

Уряд передбачає використати позику Світового банку для реалізації програми реформування ЖКГ на 2009-2014 роки, згідно з якою на модернізацію і ремонт централізованих систем водопостачання й каналізації необхідно 1,42 млрд. грн., теплопостачання – 2,85 млрд. грн.

«При цьому кредитні кошти Світового банку становитимуть половину необхідних капіталовкладень, все решта – це кошти комунальних підприємств і бюджетні субсидії», – сказав віце-прем`єр.

На думку С.ТІГІПКА, ця позика дозволить не лише модернізувати основні фонди галузі, але й почати масову передачу об`єктів ЖКГ в управління приватному бізнесу на основі приватно-державного партнерства. «Ми зможемо подолати монополізм у галузі і створити конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк задоволений ходом і темпами реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні». Представники СБ заявили, що якщо досягнутий прогрес продовжуватиметься, то банк готовий залучати муніципалітети українських міст і до реалізації іншої стратегії, яка сьогодні розробляється. Зокрема, передбачається, що один із пунктів стратегії стосуватиметься реабілітації системи теплопостачання.

Довідка УНІАН. 26 травня 2008 року Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України підписали угоду про надання позики в розмірі 140 млн. доларів на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Проект спрямовано на підвищення якості та надійності надання послуг шляхом низки інституційних змін і реабілітації систем водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів, а також покращення екологічної ситуації. Його учасниками є 15 комунальних підприємств (водоканалів).

Проект здійснюється за рахунок позики Світового банку на умовах 100-процентного кредитування.

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Будівництво

Київська влада обіцяє за три роки побудувати житло всім ошуканим в афері “Еліта-Центр”

У Київській міській держадміністрації планують, що за три найближчі роки зможуть побудувати житло для всіх ошуканих вкладників “Еліта-Центр”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

“По Еліта-центр в нас програма, яка вже реалізується. Ми почали давати житло для тих людей, які постраждали в цьому проекті. За моїми розрахунками це приблизно 1 млрд. грн., які потрібно знайти місту для того, щоб забезпечити 1 тис. 100 людей, які ошукані”, - зазначив він.

До цього О.ПОПОВ додав: “За 3 роки ми плануємо віддати відповідну кількість житла”.

Він нагадав, що житло для постраждалих будує “Київміськбуд”, а заселяються в нові квартири люди, яких в списках подають в КМДА організації, які представляють інтереси ошуканих.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центру», що була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 чоловік. Всього у інвесторів шахрайським шляхом вкрадено більш як 100 млн. дол.

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Вартість будівельно-монтажних робіт у 2010 році зросла на 16%

У січні-грудні 2010 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2010 року вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 1,3%, порівняно з листопадом 2010 року, і на 18,9% – порівняно з груднем 2009 року.

У Держкомстаті зазначили, що за січень-грудень ц.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 13,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, з будівництва нежитлових споруд – на 15%, з будівництву транспортних споруд – на 19,3%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 19,6%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 17,9%, з будівництва інших інженерних споруд – на 13%.

Довідка УНІАН. У 2009 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 11,3%, порівняно з 2008 роком. У 2008 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 35,3%, порівняно з 2007 роком.

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Агро

У парламенті зареєстровано законопроект про Державний земельний кадастр

Народні депутати України Валерій БЕВЗЕНКО (Партія регіонів), Роман ТКАЧ (НУ-НС) і Руслан ЛУК‘ЯНЧУК (БЮТ) внесли до парламенту законопроект «Про Державний земельний кадастр».

Текст законопроекту №8077, зареєстрованого у парламенті 4 лютого 2011 року, розміщений на сайті Верховної Ради України.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується врегулювати питання про ведення державного земельного кадастру (ДЗК).

Пропонується змінити процедуру державної реєстрації земельної ділянки. Якщо на даний час державна реєстрація земельної ділянки проводиться під час кожної трансакції із земельною ділянкою, і включає процедуру видачі державних актів чи реєстрації договорів оренди, законопроектом дана процедура фактично зведена лише до присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру при її формуванні.

Законопроектом встановлюються підстави, процедура та строки здійснення державної реєстрації, визначений вичерпний перелік документації із землеустрою і оцінці земель, яка є підставою для внесення даних до ДЗК.

При цьому документом визначається, що аналіз поданої документації та внесення усіх відомостей про земельну ділянку здійснюється виключно районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів.

Законопроектом пропонується встановити загальний строк внесення відомостей про землі та земельні ділянки до Державного земельного кадастру – чотирнадцять днів від дня подання необхідних документів (сьогодні ця процедура може тривати роками).

Документ встановлює виключний перелік відомостей, основні вимоги щодо відкриття, ведення та закриття Поземельної книги – документу Державного земельного кадастру, який містить відомості про конкретну земельну ділянку.

Крім того, нормами законопроекту пропонується виключити із Земельного кодексу положення про обов`язковість здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок, які безпосередньо встановлені законами і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Натомість пропонується встановити обов`язковість обмежень у документації із землеустрою, Поземельних книгах.

Документом пропонується зробити відкритими дані ДЗК з відкритим доступом в Інтернеті, за винятком відомостей, вільне розповсюдження яких заборонене законом.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про Державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

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Депутати пропонують скасувати держакти на право власності на землю

В Україні з 2013 року пропонується скасувати державні акти на право власності на землю.

Про це йдеться в законопроекті №8077 «Про Державний земельний кадастр», внесеному до Верховної Ради народними депутатами Валерієм БЕВЗЕНКОМ (Партія регіонів), Романом ТКАЧЕМ (НУ-НС) і Русланом ЛУК’ЯНЧУКОМ (БЮТ) 4 лютого 2011 року.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, розміщеного на сайті парламенту, існування держактів принципово не узгоджується з системою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, введене новою редакцією Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки існування двох документів, які засвідчують право власності на земельну ділянку, – державного акту й витягу про реєстрацію речового права є недоцільним.

Законопроектом пропонується включити до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зміни, які передбачають, що на підставі рішення про безкоштовне надання земельної ділянки державний реєстратор повинен видати свідоцтво про право власності на неї.

Автори законопроекту вважають, що введення цього положення дозволить узгодити порядок держреєстрації прав на землю з порядком, що регулює питання державної реєстрації прав на інше нерухоме майно, й істотно спростить процедуру оформлення таких прав.

Як повідомляв УНІАН, скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

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Транспорт/Зв`язок

КМДА поки що не планує піднімати ціни на проїзд у міському транспорті

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що поки що столична влада не планує піднімати ціни на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні журналістам.

Так, на запитання, чи буде у зв’язку зі зростанням ціни на електроенергію піднято тариф на проїзд у міському елекетротранспорті, голова КМДА відповів: “Ми порахували - це на даний час серйозні додаткові видатки і “Київпастрансу”, і Київського метрополітену. Але, враховуючи ситуацію, яка в нас є сьогодні в інших галузях - у ЖКГ, і на жаль, на ринку продуктових товарів, - то, безумовно, ми зробимо все, щоб стримати цей процес”.

Водночас О.ПОПОВ повідомив, що у бюджеті міста немає коштів на покриття видатків цих комунальних підпримєств, тому все залежатиме від можливостей “Київпастрансу” і метрополітену.

“Відверто вам скажу: це буде за рахунок фінансової, економічної ситуації цих підпримєств. Тому що надати певну фінансову допомогу, а вона значна: по одному підприємству 60 млн., по іншому трошки менше, просто об’єктивно в нас таких ресурсів немає. Тому, на жаль, доведеться цим колективам брати на себе ці об’єктивні реалії. І таким чином ми забезпечимо стабільність. Ми не будемо піднімати тарифи найближчим часом на ці послуги”, - заявив О.ПОПОВ.

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«АероСвіт» з 1 березня відкриє рейси з «Борисполя» до Лондона і Кракова

З 1 березня 2011 року компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» відкриває повітряне сполучення на напрямках Київ (аеропорт «Бориспіль») – Лондон («Гетвік») і Київ – Краків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, на етапі освоєння маршруту «АероСвіт» виконуватиме в лондонський аеропорт 5 польотів на тиждень – у понеділок, середу, п`ятницю, суботу і неділю.

Крім того, 4 рази на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер і п`ятницю – здійснюватимуться рейси Київ – Краків.

Нагадаємо, до цього з українських компаній польоти до Великобританії здійснювала тільки авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

«АероСвіт» понад 10 років працює на лінії Київ – Варшава, зараз рейси між столицями України і Польщі авіакомпанія виконує щодня. Раніше «АероСвіт» планував відкрити рейси Київ – Краків з 1 листопада 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником. «АероСвіт» обслуговує понад 70 міжнародних регулярних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних.

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Цієї ночі по Україні йтиме сніг із дощем

Уночі 8 лютого по всій території в Україні, крім західних областей, а вдень на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 12°, в східній частині 0-4° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області вночі та вранці пройде невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3 морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

УНІАН