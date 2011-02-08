Анонс на 8 лютого

* Компанія «Фармак» і компанія SAP проведуть прес-конференцію, присвячену старту проекту з впровадження рішення SAP ERP. Учасники: Діна Немирович, керівник департаменту стратегічного розвитку ВАТ «Фармак»; Максим Матяш, директор SAP України; Георгій Кондрашихін, керівник департаменту інформаційних технологій ВАТ «Фармак»; Юрій Назаров, виконавчий директор, компанія СONIM.

* Круглий стіл на тему: «Угода про асоціацію в 2011 - мрія чи реальність?». Питання: Реалії та проблемні питання переговорного процесу України з ЄС щодо укладення Угоди про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі; Складнощі впровадження двостороннього безвізового режиму між Україною та ЄС; Контекстні перешкоди на шляху підписання Угоди у 2011 році; Імплементація внутрішніх реформ як фактор інтенсифікації переговорного процесу; Які практичні переваги відчують українці, у випадку підписання Угоди про Асоціацію та ін.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи українського бізнесу в Росії», який відбудеться в рамках спецпроекту «Україно-російські відносини». Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: Олексій Урін, радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні; Анатолій Гіршфельд, президент ІГ УПЕК; Олександр Селищев, керівник департаменту зі стратегічного планування та аналізу компанії «ДТЕК»; Тетяна Хандажевська, юрист міжнародної юридичної компанії «MAGISTERS»; Мирослав Табахарнюк, голова Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»; Володимир Корнілов, директор Київської філії Інституту країн СНД; Діоніс Васильєв, директор консалтингової групи «НЕО Центр України» та ін.

* Круглий стіл на тему: "Валютно-правові ризики для національної безпеки: як далеко можуть зайти наслідки судового оскарження валютних кредитів?". Запрошені: Юрій Колобов, перший заступник голови НБУ; Юрій Мірошниченко, народний депутат України; Олександр Удовиченко, голова Ради суддів господарських судів; Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права ім. В. Корецького; Андре Куусвек, директор представництва ЄБРР в Україну; Борис Тимонькін, голова правління «Укрсоцбанку»; Дмитро Зінков, голова правління «ОТП Банку» та інші.

* Прес-конференція на тему: «Заборона на дострокове зняття депозитів. Нові ініціативи і політика Нацбанку Україні ». Учасники: екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький, старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій Кравчук.

* Круглий стіл на тему: «Світові продовольчі ринки і продовольча безпека України». Організатор - Міжнародний Фонд Блейзера. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор МФ Блейзера; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Василь Юрчишин, директор економічних програм, Центр Разумкова; Віктор Андрієвський, директор Інституту розвитку аграрних ринків; Володимир Жмуцький, провідний експерт з аграрних, земельних та екологічних питань, Центр Разумкова; Ігор Лавриненко, керівник аналітичного відділу, «Реформаторський клуб»; Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.

* Прес-конференція на тему: «Впровадження ринку землі: шлях до процвітання або до бідності?». У роботі візьме участь голова Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич. Організатор - ВГО "Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Україна".

* Відбудеться телеміст між представниками українських наукових кіл та дослідниками, що працюють на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», з нагоди 15-річчя станції. Мова піде про початок реалізації Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 рр. Учасники: голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформації України В. Семиноженко, віце-президент НАНУ А. Науковець, директор Інституту геологічних наук НАНУ П. Гожик, директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАНУ С. Комісаренко; ректор НТУУ "КПІ" М. Згуровський, директор Національного антарктичного наукового центру В. Литвинов. По закінченні - брифінг.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Інфляція врятує українську економіку?». Учасники: Віктор Лисицький – екс-керівник групи радників НБУ; Ерік Найман – фінансовий експерт; Олександр Жолудь - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.

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