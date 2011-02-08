Курс НБУ на 08.02.11

Офіційний курс НБУ на 08.02.11100 USD - 794.5000 (7 лютого - 794.5700)100 EUR - 1076.7859 (7 лютого - 1083.0784)10 RUR - 2.7052 (7 лютого - 2.7014)Облікові курси банківських металів на 08.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107019.15 (7 лютого-107068.31)961 XAG 10 Срібло-2320.73 (7 лютого-2297.10)962XPT10Платіна-146346.90(7 лютого-145644.68)964XPD10Палладій-64990.10 (7 лютого-64519.08)

Офіційний курс НБУ на 08.02.11 100 USD - 794.5000 (7 лютого - 794.5700) 100 EUR - 1076.7859 (7 лютого - 1083.0784) 10 RUR - 2.7052 (7 лютого - 2.7014) Облікові курси банківських металів на 08.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107019.15 (7 лютого-107068.31) 961 XAG 10 Срібло-2320.73 (7 лютого-2297.10) 962XPT10Платіна-146346.90(7 лютого-145644.68) 964XPD10Палладій-64990.10 (7 лютого-64519.08)

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