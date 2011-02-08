Данилишин обурений - Янукович без рішення суду назвав його дії злочинними

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав політичний притулок у Чехії, обурений тим, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в одному з інтерв`ю без рішення суду назвав його дії злочинним.

Про це Б.ДАНИЛИШИН заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Це інтерв`ю потрібно перекласти всіма мовами світу. Президент одноосібно, без суду і слідства, кваліфікує дії, які я, нібито скоював, працюючи міністром економіки, як злочинні. Я вважаю, що такі формулювання взагалі не можна озвучувати без проведення певних слідчих дій, судових рішень. Тільки суд в силі визначити - злочинець людина, чи ні. Це можна розуміти так - МИ вже все вирішили. Якщо без суду і слідства одна людина кваліфікує певні дії іншої людини як злочинні, то міжнародного захисту, політичного притулку потрібно просити всім, хто у другому турі не голосував за діючого Президента», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 18 жовтня 2010 року, і відтоді знаходився у в`язниці Праги. Наприкінці листопада 2010 року Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичний притулок. 14 січня 2011 року Б.ДАНИЛИШИНА звільнили з-під варти за рішенням міського суду столиці Чехії.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаного з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитку державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Наприкінці січня в інтерв`ю Бі-Бі-Сі.В. ЯНУКОВИЧ заявив, що Б.ДАНИЛИШИН ввів корупційні схеми при проведенні держзакупівель. « Так чи інакше, колись йому доведеться відповідати за ці злочинні дії», - сказав Президент України.

Повністю інтерв`ю Б.ДАНИЛИШИНА читайте на сайті УНІАН-економіки: http://economics.unian.net/rus/detail/77017