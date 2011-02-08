Майже 99% жителів Південного Судану проголосували за незалежність регіону

Майже 99% жителів Південного Судану проголосували за незалежність цього регіону.

Про це свідчать офіційні результати січневого референдуму з питання про незалежність Південного Судану, передає Бі-Бі-Сі.

Як оголосила у Хартумі – столиці поки ще єдиного Судану – Комісія з референдуму у Південному Судані, за незалежність висловилися 98,83% жителів Півдня.

“Тих, хто проголосував за єдність, було 44888 осіб, тобто 1,17%", - уточнив голова комісії Мохаммед Ібрагім ХАЛІЛЬ.

Президент Судану Омар БАШИР у понеділок знову заявив, що сприйме підсумки референдуму, якими б вони не були.

Референдум проводився у рамках угоди 2005 року, яка поклала край громадянській війні між північчю і півднем Судану, що тривала більш як 20 років.

Голосування проходило здебільшого мирно, однак у цілому обстановка на багатому на нафту півдні Судану залишається напруженою: тільки у вихідні в штаті Верхній Ніл у перестрілці загинули, як мінімум, 50 осіб.

Президент США Барак ОБАМА закликав сторони забезпечити плавний процес відділення Південного Судану. Він пообіцяв визнати нову незалежну державу і оголосив, що Вашингтон розпочинає процес виключення Хартума зі списку держав, що підтримують тероризм.

Держсекретар Гілларі КЛІНТОН сказала, що це досить складна процедура.

"Зняття статусу держави - спонсора тероризму станеться, якщо і коли Судан виконає всі критерії, визначені к законах США. Зокрема - не підтримуватиме міжнародний тероризм протягом шести місяців і дасть гарантії, що не підтримуватиме подібні акти в майбутньому", - підкреслила Г.КЛІНТОН.