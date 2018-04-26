Данилишин: Нова влада "просуває" інвестпроекти, розроблені урядом Тимошенко...

Політемігрант – екс-міністр економіки України Богдан Данилишин зараз у Празі. 13 січня ц.р. Міністерство внутрішніх справ Чехії ухвалило рішення про надання йому політичного притулку. На Батьківщині його звинувачують у зловживаннях в сфері держзакупівель, збиток від його дій в українському МВС оцінюють в 13,9 млн. грн., він оголошений у розшук по лінії Інтерполу. Опозиція вважає всі звинувачення домислом і відвертими політичними репресіями. Просидівши 3 місяці в празькій в`язниці, Б.Данилишин вивчив практично всю блатну лексику і дізнався «поганяла» деяких державних мужів. Зараз живе на орендованій квартирі в рамках програми міжнародної охорони, яка передбачає кошти на оплату житла та вивчення чеської мови. У Чехії він планує займатися викладацькою діяльністю, аналітичною роботою, зокрема щодо ситуації в Україні. Що ж до останнього, то, за його словами, плани української влади зі створення зони вільної торгівлі з ЄС зірвуться, як і безвізовий режим, а більшість проектів, що реалізуються Кабміном Азарова, розроблялися урядом Тимошенко, в т.ч. і адміністративна реформа. Про це та багато іншого Богдан Данилишин розповів в інтерв`ю УНІАН…

- Богдане Михайловичу, почну з питання, яке в останні дні, на жаль, не перестає бути актуальним. Чому в Україні періодично відбувається різке підвищення цін на деякі види товарів? Причому, в урядах як Януковича, так і Тимошенко, і Азарова постійно говорять про необґрунтованість таких явищ, проте запобігти їм не можуть?

- На жаль, в Україні, незважаючи на те, що декларується певна система ринкових відносин, рівень державного впливу залишається достатньо високим. У першу чергу, домінуючим є вплив різних олігархічних груп на формування сегментів ринку, товарної структури. Не вплив монополій стає визначальним, а, скоріше, групи людей, які наближені до уряду, і на момент найбільшого попиту на який-небудь вид продукції отримують для себе фінансову вигоду. Велика частка і політичного тиску. В принципі, система моніторингу і прогнозування потреб ринку в Україні налагоджена, але вона не завжди спрацьовує. Тут мають місце промахи як місцевих органів влади, так і уряду.

- Це було основною причиною підвищення цін за часів прем`єрства Тимошенко? - Це було за всіх урядів, незалежно від того, хто був прем`єр-міністром. Думаю, що так буде й далі.

- Наскільки сильний вплив зовнішнього ринку? - Безумовно, Україна не ізольована від зовнішнього ринку. Відкритість нашої економіки достатньо велика, я б навіть сказав, дуже велика, і в найближчі 2-3 роки ми від цього нікуди не подінемося.

- Чому не виходить пом`якшити ситуацію з урахуванням прогнозів і аналізу експертів? - В Україні завжди проводили прогнозування перспектив на тлі розвитку ситуацій на зовнішніх ринках по різних товарних групах. Але у нас не сформована як цивілізована система пропозиції, так і система попиту. Бувають періоди, коли виникає різка потреба в тому або іншому товарі чи послузі. Але в цілому, наш споживчий ринок не можна назвати розвиненим.

Навіщо, наприклад, сім`ї купувати товар - цукор, борошно, гречку і так далі - про запас в об`ємі, необхідному для річного споживання? Так, на жаль, у нас відбувається з часів СРСР, і споживча психологія істотно не змінилася. Мабуть, люди і зараз не впевнені в завтрашньому дні, що держава забезпечить безперебійне надходження цих продуктів у торгові мережі. Нікому в теперішньому уряді займатися прогнозуванням і балансами, все пущено на самоплив. Я не здивуюся, якщо найближчим часом ми матимемо різкий сплеск цін на продовольчі товари, а Кабмін скаже, що індекс споживчих цін знаходиться в межах однозначного показника.

Нова влада реалізує проекти уряду Тимошенко

- Я не раз чув, що Юлія Тимошенко, будучи прем`єр-міністром, не дуже прислухалася до думки членів уряду, робила так, як вважала за потрібне. Чи це так? - Я абсолютно не згоден із таким трактуванням. У нас завжди з Юлією Володимирівною був конструктивний діалог під час вирішення того або іншого питання, причому достатньо відвертий як на засіданні уряду, так і на різних нарадах, і під час бесід у вужчому крузі. Прем`єр-міністр, звичайно, ставила певні завдання і вимагала від членів уряди їх виконання. При цьому уважно прислухалася до пропозицій, які надходили від міністерств і відомств.

- Що, наприклад, було зроблено, завдяки наполегливій позиції Мінекономіки?

- Перш за все, то, що стосується макроекономічного регулювання, зовнішньоекономічних відносин, зокрема формування торгової співпраці з окремими країнами. Майже 60% всіх питань для розгляду на засіданні Кабінету міністрів розроблялися за участю Мінекономіки, 90% з них були схвалені урядом.

Я вважаю, що Мінекономіки протягом двох років працювало продуктивно. Наприклад, всі інвестиційні проекти, які зараз презентуються, були розроблені ще в 2008-2009 роках. Все, що робиться в даний час щодо надання адміністративних послуг, теж ми розробляли, закони про дерегуляції і державно-приватне партнерство були також розроблені в 2009 році Мінекономіки і Держкомпідприємництва за участю Олександри Кужель. Якби тоді в парламенті була більшість, то можна було всі документи прийняти в 2009 році. В принципі, це потрібно було робити ще в 2005-му.

- Як Ви оцінюєте структурні зміни в уряді, зокрема в Мінекономіки? Ми ще в 2009 році сформували концепцію адміністративної реформи, яка передбачала нову структуру уряду. Я завжди пропонував передати в управління Мінекономіки питання торгової діяльності (у Мінекономіки в 2008 році був створений Департамент внутрішньої торгівлі і Департамент підтримки експорту), макроекономічного регулювання, науково-технічної і промислової політики. Деяка частина цих ініціатив зараз реалізована.

- Як Ви вважаєте, чому Сергій Тігіпко не очолив Мінекономрозвитку і торгівлі? - Це логічно. Міністерство економіки, особливо в тому вигляді, в якому воно сформувалося, здійснює контроль багатьох напрямів економічних інтересів. Отже партія, що перемогла на виборах, «чужій» людині відомство, яке контролює фінансові, товарні потоки, Держкомрезерв та інші структури, не могла віддати. Крім того, тут зосереджений і контроль всіх державних закупівель, які завжди були цікаві найбільш активним регіоналам. Наприклад, в 2007 році були видані 7924 листи–погодження щодо закупівлі в одного учасника і торгів з обмеженою участю на загальну суму 133,1 млрд. гривень. Зокрема, тільки за жовтень 2010 року Міністерством економіки було узгоджено більше 700 процедур закупівлі в одного виконавця на суму більше 27 млрд. гривень. І це тільки за один місяць! На жаль, цього не бачать правоохоронні органи. Свої ж!

Плани щодо асоціації з ЄС зірвуться, як і щодо безвізового режиму

- Зараз активно ведуть переговори про зону вільної торгівлі з ЄС і СНД. Як Ви оцінюєте перспективу реалізації цих планів? Адже в 2008-2009 роках Мінекономіки вже намагалося відкоректувати українсько-російську угоду про вільну торгівлю, намагаючись скоротити до мінімуму обмеження і вилучення… - Україна повинна шукати баланс, враховуючи особливості СОТ і умови, які складаються при вільній торгівлі з СНД. Я б дуже стримано ставився до останнього, поки Росія не стане членом світової організації торгівлі.

Якщо говорити про вилучення і обмеження, то вони існуватимуть доти, поки буде необхідність захищати внутрішні ринки за певними групами товарів.

Що ж до асоціації з ЄС, то думаю, найближчим часом плани реалізовані не будуть ні по торгівлі, ні по безвізовому режиму. Мало того, не вдасться погодити питання навіть по групі сільгосптоварів. ЄС шукатиме приводи, щоб не ослабити свої позиції, а Україна, постійно озираючись у бік Росії, не зможе йти на компроміси з Євросоюзом, якщо вони будуть невигідні Москві. У 2010 році проводилася неузгоджена зовнішня політика, яка не дала відчутних результатів як на західному, так і східному напрямах. Не просунувшись особливо в торговельно-економічній співпраці з Росією, в 2010 році зірвані переговори про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. З такими зусиллями ми не прийдемо до певних угод з Євросоюзом не тільки до 2013 року, але навіть і до 2015 року.

- Під час прем`єрства Тимошенко з Росією обговорювалося питання вступу України в Митний Союз, ЄврАзЕС і ЄЕП? - Питання розширення відносин обговорювалося завжди, але, наскільки я пам`ятаю, мова про вступ до Митного Союзу, ЄврАзЕС і ЄЕП не йшла. Україна розглядалася як член СОТ, і обговорювалися лише ті питання, які стосувалися вдосконалення торгових відносин. Думаю, що й зараз розмови про те, що Україна має певні умови для вступу до перерахованих організацій, мають більше політичний, ніж економічний характер. Економічних розрахунків, обґрунтувань на користь такого варіанту немає. Водночас, є ризики, які виникнуть в України як члена СОТ.

"Газові" переговори зірвав третій...

- Після перемоги на виборах Тимошенко хотіла змінити умови «газового» контракту. Що Ви про це знаєте? - Наскільки я знаю, у разі перемоги на президентських виборах Тимошенко планувала вирішити одним з перших питань перегляд умов закупівлі і транзиту російського газу. Мінекономіки не було безпосереднім учасником «газових» переговорів, проте не знати, як вони проходили в кінці 2008-го і початку 2009-го, що планувалося зробити після виборів у 2010 році, у відомстві не могли. Яким чином хотіли знизити ціну на газ?

Газові переговори – особлива сторінка в діяльності багатьох урядів. Наскільки мені відомо, умови планували переглядати. Якщо говорити про те, яким чином, то з цього приводу хочу сказати, що планувалося поглиблення зв`язків із Російською Федерацією на серйознішій інтеграційній і коопераційній основі. При цьому мова про флот ніколи не йшла. Обговорювалося питання підвищення ролі підприємств Росії в експлуатації і модернізації ГТС, в сумісних проектах. Юлія Володимирівна завжди стояла на державних позиціях.

Хто, окрім наближених до державного апарату, виграв від угод по газу, вже прийнятих новим урядом? Зовсім ніхто, окрім РосУкрЕнерго. А реальних досягнень немає. Приведіть товарообіг у зіставні ціни, і все стане зрозуміло.

- Чи правда, що в кінці 2008 року в «газові» переговори втрутився третій учасник, внаслідок чого вони були зірвані? Хто був третім? У першу чергу, треба враховувати ті умови, в яких проходили «газові» переговори, і політичну ситуацію. Юлія Тимошенко ніколи не була окремим гравцем на зовнішньому політичному і економічному напрямі. Всі питання вона повинна була погоджувати з Президентом.

- Перешкодив Віктор Ющенко? - Я думаю, що не стільки Ющенко, скільки сили, які були пов`язані з ним. Президент сам неодноразово висловлювався, з ким він обговорював ці питання і хто його підтримував. За два роки роботи в уряді я був всього кілька разів на нарадах у Президента, ефективність цих заходів була нульова. Якби Тимошенко мала ті повноваження, які зараз має діючий Президент, а Партія регіонів не надувала б кульки в парламенті, багато питань впливу світової кризи на економіку України вирішити вдалося б набагато раніше.

Політичного притулку потрібно просити всім, хто в другому турі не голосував за діючого Президента

- Говорили, що Віктор Янукович пропонував Вам роботу в нинішньому уряді. Чи це так? Таких пропозицій не було.

- Якби були, Ви б погодилися? На сьогоднішній день, враховуючи 2 роки роботи в уряді Тимошенко, я вважаю себе членом її команди.

- Ви знайомі особисто з Віктором Януковичем?

- Ми знайомі з початку 2000-х років. У 2000-му я був одним з наукових керівників розробки програми науково-технічного розвитку Донецької області, коли Віктор Федорович був там губернатором. Було багато інших проектів, за якими я працював разом з ним. У 2001 році він в моєму інституті (Рада з вивчення продуктивних сил України - ред.) перезахищав докторську дисертацію.

- Як Ви сприйняли заяву Віктора Януковича в інтерв`ю ВВС про те, що ввели корупційні схеми в процес держзакупівель? - Це інтерв`ю потрібно перекласти всіма мовами світу. Президент одноосібно, без суду і слідства, кваліфікує дії, які я нібито здійснював, працюючи міністром економіки, як злочинні. Я вважаю, що такі формулювання взагалі не можна озвучувати без проведення певних слідчих дій, судових рішень. Тільки суд має право визначити - злочинець людина, чи ні. Це можна розуміти так - МИ вже всі вирішили. Якщо без суду і слідства одна людина кваліфікує певні дії іншої людини як злочинні, то міжнародного захисту, політичного притулку потрібно просити всім, хто в другому турі не голосував за діючого Президента.

- А хто запропонував Вашу кандидатуру на посаду міністра економіки в уряді Тимошенко? Юлія Володимирівна запропонувала мені цю посаду.

- Ви були з нею знайомі?

Так, ми знайомі з кінця 90-х років. Нас познайомив один з радників колишнього спікера Верховної Ради Олександра Мороза.

Я вивчив майже всю блатну лексику

- Богдане Михайловичу, Ви лікувалися в Баден-Бадені. Напевно, це недешево, навіть з урахуванням зарплати міністра?

- Насправді лікування там дешевше, ніж у Феофанії. До того ж я прийшов в уряд не бідною людиною. Я працював на керівних посадах в Академії наук, і у мене ніколи не було особливих запитів, для задоволення яких необхідно витрачати силу-силенну грошей.

- Які були умови в празькій в`язниці?

- Умови були нормальні. В усякому разі, набагато кращі, ніж ті, в яких, як мені розповіли, зараз знаходяться Луценко і Корнійчук. Умови відповідали європейським нормам утримання ув’язнених. У мене була окрема камера з ліжком, тумбочкою і санвузлом. Харчування триразове – о 6.30, 11 і 16 годинах. Давали навіть фрукти: яблука, апельсини, ківі. Кожен має можливість відкрити персональний рахунок і раз в тиждень в магазині купити необхідне. Можна було замовляти обід за бажанням з меню столової для персоналу в`язниці. Тільки не подумайте, що я роблю рекламу для сьогоднішніх членів уряду, хоча, від біди і від в`язниці, як кажуть, ніхто не застрахований. Була можливість виписати газету, брати в бібліотеці книги. Правда, вибір книг російською мовою був обмежений і вони були визначеного, властивого для такого місця жанру. Отже «Володимирський централ» і деякі інші я прочитав. В результаті вивчив майже всю блатну лексику, починаючи від «маляви» і так далі. Прочитав на сторінках і обкладинках деяких книг «поганяла» багато сьогоднішніх державних мужів.

- Чим Ви плануєте займатися в Празі, де зараз живете? - Займатимуся викладацькою діяльність, аналітичною роботою, зокрема відстежуватиму ситуацію в Україні. Зараз ведуться переговори про мою співпрацю з Карловим університетом, вищою школою економіки.

Я живу на орендованій квартирі. Вона оформлена в рамках програми міжнародної охорони, яка передбачає кошти на оплату житла, вивчення чеської мови. Пересуваюся містом громадським транспортом. До речі, до Праги я вперше приїхав 18 жовтня минулого року і відразу потрапив у в`язницю. Зараз, після майже трьох місяців під вартою, вдалося подивитися місто. Дуже красиве - нагадує старий Відень, Львів.

- Чи плануєте Ви займатися політикою? - Я вважаю себе політиком, навіть покинувши пост в уряді. Я - член партії «Батьківщина» і політичною діяльністю як займався, так і займатимуся надалі. В Україні необхідна консолідація всіх опозиційних сил, багато хто повинен поступитися своїми амбіціями. Не може бути 20 вождів в опозиційному русі. Є лідер, який зайняв друге місце в президентській гонці при достатньо мінімальному розриві.

- Дякую за розмову.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)