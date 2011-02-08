ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ «Діло» подає матеріал «Волга: Ситуація з арештом члена Держфінпослуг дуже нагадує підставу», в якому пише – голова Держфінпослуг Василь Волга прокоментував виданню своє бачення безпрецедентної з моменту створення Комісії ситуації…

http://delo.ua/opinions/volga-situacija-s-arestom-chlen-151751/

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Також «Діло» публікує матеріал «Євросоюз готується до війни з «Газпромом», в якому пише, – солідарність всієї Європи і її активна позиція допоможуть приборкати непослідовну політику, яку проводить російський монополіст «Газпром»…

http://delo.ua/world/evrosojuz-gotovitsja-k-vojne-s-151676/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Інфляції нарахували комунальні тарифи» пише – зниження цін на молочні і м`ясні продукти загальмувало інфляцію в січні до 1%. Зменшення темпів інфляції могло бути істотнішим, якби не почався перегляд комунальних тарифів, який найближчими місяцями стане основним чинником зростання цін у країні. Інфляційна динаміка також залежить від переговорів уряду з МВФ щодо перенесення чергового підвищення цін на газ для населення, впевнені експерти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581337

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «В Україні почули здобич» пише – зростання цін на енергоносії в світі викликало інтерес до нафтогазових і вугільних активів України. За минулий рік відразу декілька світових видобувних компаній підписали угоди з урядом про розробку надр. А вітчизняні компанії зайнялися залученням коштів для модернізації активів. У поточному році капіталовкладення в сектор продовжаться – цьому сприятиме очікуване зростання споживання енергоносіїв і їх вартості…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1581334

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«Экономические известия» в публікації «Київ дружньо посміхається Москві» пишуть - замість симетричної відповіді щодо агресивних політичних утворень росіян в Україні Київ вирішив створити в Росії підконтрольне владі об`єднання українців…

http://markets.eizvestia.com/full/kiev-druzheski-uhmylyaetsya-moskve

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«Экономические известия» в публікації «Дітей нагодують іноземці» пишуть - виробництво і експорт дитячого харчування в Україні падають, тоді як імпорт нарощує об`єми…

http://markets.eizvestia.com/full/detej-nakormyat-inostrancy

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Також «Экономические известия» в публікації «Нацбанк поділить внески» пишуть - в НБУ вже намітили подальші кроки з реформування системи банківських внесків. Щоб зробити депозити терміновими, пропонується змінити трактування поняття «вкладений рахунок», щоб чітко розділити депозити на поточні, накопичувальні і термінові…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-podelit-vklady

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«Газета по-київськи» в публікації «Від завтра до Ізраїлю віза не потрібна. А там як бути?» пише – із завтрашнього дня набуває чинності договір про безвізовий режим між Ізраїлем та Україною. Тобто, вирішив їхати – залишилося купити квиток…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/08/045424.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Три питання Віктору Ющенку: «Де твориться корупція, я вас питаю?» пише – вчора Віктор Ющенко брав участь у презентації електронної версії музейної експозиції «Народна війна», створеної за сприяння його Інституту президента. Журналістам вдалося поставити йому декілька питань…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/08/013416.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Данилишин: Нова влада "просуває" інвестпроекти уряду Тимошенко...» подає інтерв`ю екс-міністра економіки Богдана Данилишина, який вважає, що плани влади щодо створення ЗВТ з ЄС зірвуться, як і по безвізовому режиму. За його словами, більшість проектів, що реалізовуються Кабміном Азарова, розроблялися урядом Тимошенко, а газові переговори зірвав третій...

http://economics.unian.net/rus/detail/77017

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Б.Соколовський: «Україна для Москви - ситуативний "дружбан", для Брюсселя - ледачий учень» пише - днями відбулося засідання Європейської Ради з енергетичних питань. Результати наради щодо перспектив України в інтерв`ю УНІАН прокоментував експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський…

http://economics.unian.net/rus/detail/76960

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «В долі з президентом» пише – президент Дмитро Медведєв вирішив втілити в життя ідею спеціального фонду для залучення зарубіжних інвестицій. Полохливі іноземці вкладатимуть кошти в російську економіку разом із державою. Від його імені, як стало відомо «Ведомостям», в проекті братиме участь ВЕБ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254598/v_dole_s_prezidentom

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Також «Ведомости» в публікації «Ремонт за свій рахунок» пишуть – чиновники шукають спосіб примусити власників квартир оплачувати ремонт будинків. Регіони повинні обкласти їх «комунальним збором» і управляти зібраними грошима, вважають в Мінрегіоні РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254567/remont_za_svoj_schet

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Видання «Известия» в публікації «Комунальна розплата» пише – в січні ціни на послуги ЖКГ у Росії зросли на 9,1%. Ніби треба радіти: ще восени обіцяли надбавку мало не в 40%, але завдяки голосу з уряду вийшло в рази менше. Проте саме це породжує масу питань. Наприклад, як формуються тарифи, які так легко можна міняти?..

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151373/

(УНІАН)