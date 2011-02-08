Черновецький вчора повернувся на роботу – мерія

Київський міський голова Леонід ЧЕРЕНОВЕЦЬКИЙ з учорашнього дня перебуває на своєму робочому місці у приміщенні Київради.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО Ольга ТУНІЙ.

«Леонід Михайлович вже вчора був на своєму робочому місці і буде сьогодні», - сказала О.ТУНІЙ.

Щодо того, чи буде київський міський голова присутнім на найближчому засіданні Київради, яке планувалося провести 10 лютого, О.ТУНІЙ повідомила, що є розпорядження про перенесення засідання на 17 лютого, а щодо присутності мера, то, за її словами, поки рано про це говорити.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з проханням «обов`язково знайти» Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і повернути його до роботи.

26 січня О.ПОПОВ запевнив журналістів, що спілкується з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, хоча не уточнив, де той знаходиться. На уточнююче запитання журналістів, чи з`являється Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на роботі у мерії, голова КМДА сказав: “Ми спілкуємося з ним”.

Наприкінці грудня 2010 року газета «Сегодня» повідомила, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Україні немає з початку листопада, з моменту офіційного призначення О.ПОПОВА головою КМДА. Як розповіло тоді газеті джерело з близького оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він виїхав до Європи, до дружини Аліни АЙВАЗОВОЇ, і навіть документи на підпис йому возять туди.