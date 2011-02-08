Онопенко добровільно не піде з посади голови ВСУ

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО не збирається добровільно йти у відставку зі своєї посади в обмін на припинення тиску на членів його родини.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 від 8 лютого).

Відповідаючи на запитання, чи збирається він йти добровільно у відставку, В.ОНОПЕНКО сказав: «Ні». При цьому він не став уточнювати, чи надходили йому пропозиції поступитися посадою в обмін на припинення переслідувань його родичів. «Сьогодні я не хотів би давати відповідь на це запитання... З ким я маю торгуватися? З тими, для кого честь, порядність, людяність, закон нічого не варті? З тими, хто використовує владні повноваження для переслідування особистих цілей?», - заявив В.ОНОПЕНКО.

Глава ВСУ також не став заперечувати, що те, що все відбувається з членами його родини, пов`язане з його професійною діяльністю. «Для тих, хто сьогодні веде боротьбу зі мною у такий спосіб, це пов`язано найбезпосередніше. Логіка їх проста і зрозуміла: одержати повний контроль над судовою системою можна, тільки одержавши повний контроль над Верховним Судом. Для того, щоб одержати повний контроль над ВСУ, потрібно позбавитися ОНОПЕНКА», - вважає він.

В.ОНОПЕНКО підкреслив, що його позиція принципово розходиться з позицією цих людей у кардинальних питаннях правосуддя. Він нагадав, що коли всі говорили про корисність судової реформи, що проводиться, він, практично єдиний з вищих посадовців, говорив, що ця реформа – біда для України. «Я говорив, що ця реформа відкине Україну на десятки років назад, що вона знищить правосуддя. Так і відбувається – зараз судді бояться ухвалювати законні рішення. Вони стали більш залежні від зовнішніх чинників. Суди як судові органи стали менш самостійні. Я весь час обстоював конституційний статус Верховного Суду – сьогодні він настільки понижено, що Верховний Суд взагалі вже з великою натяжкою можна називати судовим органом», - сказав В.ОНОПЕНКО.