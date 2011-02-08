З 9 лютого почав діяти безвізовий режим між Україною та Ізраїлем. Посольство роз'яснює

З 9.02.2011 набуває чинності договір про безвізовий режим (тип віз В2) між Ізраїлем та Україною. Починаючи з цієї дати кожен громадянин України, який поїде до Ізраїлю з гостьовою, туристичною метою, на лікування або у відрядження - не повинен звертатися до Посольства Ізраїлю в Україні за отриманням в`їзної візи до Ізраїлю. Незважаючи на договір про безвізовий режим між двома країнами, всі громадяни України, метою візиту яких є робота в Ізраїлі або навчання - повинні звертатися до Посольства Ізраїлю в Україні для отримання даних віз.

Посольство Держави Ізраїль в Україні роз`яснює:

Починаючи з 9.02.2011 кожен громадянин України, який поїде до Ізраїлю з гостьовою, туристичною метою, на лікування або по бізнесу (тип віз В2) не повинен звертатися до Посольства Ізраїлю в Україні за отриманням в`їзної візи до Ізраїлю.

Безвізовий режим не є гарантією в`їзду до Ізраїлю, оскільки остаточне рішення про це ухвалюють прикордонні служби Ізраїлю.

Кожен громадянин України для того, щоб в`їхати в Державу Ізраїль повинен буде довести правдивість свого візиту в країну.

Звертаємо Вашу увагу!

Громадяни України, яким коли-небудь було відмовлено у в`їзді в державу Ізраїль в Посольстві Ізраїлю в Україні і/або на кордоні Ізраїлю для того, щоб в`їхати в країну, повинні будуть особисто подати прохання в Посольство Ізраїлю в Україні.

Звертаємо Вашу увагу!

Громадяни України, які були депортовані з Держави Ізраїль, не зможуть в`їхати в країну протягом 10 років.

Звертаємо Вашу увагу!

Громадяни України, які раніше відвідували Ізраїль і порушили візовий режим (залишалися в Ізраїлі після закінчення дії візи) не зможуть в`їхати до Ізраїлю після відміни візового режиму. Такі громадяни повинні особисто подати прохання на в`їзд в Державу Ізраїль в Посольство Ізраїлю в Україні.

Звертаємо Вашу увагу!

Громадяни України, які раніше законно працювали в Державі Ізраїль і вчасно виїхали після закінчення візи (тип візи В1) не зможуть в`їхати в країну протягом року після дати виїзду з Ізраїлю

Незважаючи на договір про безвізовий режим між двома країнами, всі громадяни України, метою візиту/в`їзду до Ізраїлю є робота (тип візи В1), навчання (тип візи А2) та інші типи віз, окрім типу візи В2, повинні звертатися до Посольства Ізраїлю в Україні для отримання даних віз.

Увага!

Все вищевикладене стосується тільки національних паспортів громадян України.

Ті громадяни України, у яких замість національного паспорта проїзний документ для виїзду за кордон, як і раніше повинні звертатися за в`їзною візою до Ізраїлю.

(Наприклад: дитячі проїзні документи блакитного кольору – потрібна віза для в`їзду до Ізраїлю)

Існує можливість не ставити візу дитині:

1. Якщо дитина записана в національний паспорт одного з батьків.

2. Якщо у дитини свій національний паспорт.

Громадяни інших країн, не громадяни України, яким потрібна віза для в`їзду до Ізраїлю, можуть продовжувати звертатися за отриманням даної візи в Посольство Держави Ізраїль в Україні, маючи при собі всі перераховані на даному сайті документи.

Увага!

Термін дії закордонного паспорта повинен закінчуватися не раніше ніж через 6 місяців з дня в`їзду в Державу Ізраїль.

(Докладніше див. інформацію — на сайті Посольства Держави Ізраїль в Україні в розділі "Информация о визах" )