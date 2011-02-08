Стратегічне партнерство України і Росії приносить результат - Медведєв

Стратегічне партнерство України і Росії приносить результат.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні в Кремлі під час церемонії вручення послами вірчих грамот.

Зокрема, він зазначив, що минулий рік ознаменувався кардинальними позитивними змінами у відносинах між Україною і Росією.

«Спільними конструктивними зусиллями ми перейшли до стратегічного партнерства, яке вже приносить свої плоди. Ожили ті зв`язки, які були зруйновані якийсь час тому, природні зв`язки, зокрема гуманітарні, між двома братськими країнами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що сьогодні можна впевнено дивитися вперед і ставити перед собою нові завдання.

Д.МЕДВЕДЄВ побажав послам великих успіхів у їхній дипломатичній роботі в Росії та висловив надію, що вона піде на користь двостороннім відносинам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, вірчі грамоти Президенту РФ вручили посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО, а також посли Чехії, ПАР, Габона, Малайзії, Сьєрра-Леоне, Киргизії, Угорщини, Польщі й Італії.