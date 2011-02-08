Крим з початку року прийняв на відпочинок майже 69 тис. туристів

У Криму з початку року відпочили 68,8 тис. туристів, що на 24,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Кількість відпочиваючих розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, повідомили УНІАН у курортно-інформаційному центрі Криму.

У санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах регіону станом на початок лютого відпочили 22,5 тис. осіб, що на 39,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Коефіцієнт заповненості працюючих об`єктів розміщення виріс, у порівнянні з минулим роком, на 6,9% - до 26,7%.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв пояснює збільшення кількості організованих відпочиваючих багато в чому тим, що в цьому році фонди соціального страхування своєчасно провели тендери і закупили путівки у кримські оздоровниці.