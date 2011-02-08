У Росії скасували перехід на зимовий і літній час

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оголосив про скасування в Росії переходу на зимовий і літній час, повідомляє РІА «Новости».

За словами глави держави, росіяни не переводитимуть стрілки годинника на годину назад вже з осені 2011 року. Про традиційне переведення годинників у березні Д.МЕДВЕДЄВ говорити не став, тому, мабуть, 27 березня Росія востаннє переведе годинник вперед, відзначає агентство.

Д.МЕДВЕДЄВ повідомив про своє рішення на зустрічі з молодими вченими і лауреатами премії Президента РФ в галузі науки та інновацій за 2010 рік. Президент сказав, що дає "відповідне доручення уряду".

Разом з тим, відзначає Лента.ру, ще в жовтні 2010 року повідомлялося, що до Держдуми було направлено законопроект про скасування переходу з літнього на зимовий час і назад. Його авторами стали депутати від ЛДПР. Крім того, на початку 2011 року такий самий законопроект внести до Держдуми обіцяла "Єдина Росія". Ще один подібний документ було написано єдиноросами в листопаді 2009 року. Про долю цих документів нічого не повідомляється.

Як заявив Д.МЕДВЕДЄВ, пояснюючи своє рішення, відміна переходу на зимовий і літній час буде корисною. За його словами, необхідність адаптуватися до переведення стрілок годинника пов`язана зі стресом і захворюваннями, відзначає ІТАР-ТАСС.

Вперше ідею скасувати перехід на сезонний час Д.МЕДВЕДЄВ озвучив під час звернення до Федеральних зборів наприкінці 2009 року. Як заявляв Президент, ця практика дає сумнівні вигоди при істотних витратах.

Росія переходить на зимовий і літній час упродовж останніх 30 років. В останню неділю жовтня о 3:00 стрілки годинника переводяться на одну годину назад, а в останню неділю березня - на годину вперед. Вважається, що перехід на сезонний час допомагає економити електрику.