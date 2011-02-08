Кабмін створив Центр з виконання плану дій для лібералізації візового режиму з ЄС

18:43, 08 лютого 2011
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Кабінет Міністрів України утворив Координаційний центр з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Відповідну постанову від 7 лютого № 77 оприлюднено на Урядовому порталі.

До складу центру увійшли перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі (голова Координаційного центру), міністр закордонних справ (заступник голови Координаційного центру), представник Секретаріату Кабінету міністрів (секретар Координаційного центру), міністр юстиції, міністр внутрішніх справ, міністр фінансів, міністр охорони здоров’я, міністр освіти і науки, молоді і спорту, голова Держприкордонслужби, голова Державної міграційної служби, голова Державної служби з питань захисту персональних даних, голова Держмитслужби, голова Державної служби фінансового моніторингу, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, голова Державної служби з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, голова СБУ.

Основними завданнями Координаційного центру є сприяння забезпеченню координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу та імплементації плану дій.

Координаційний центр має право отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

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