З 1 березня зменшується кількість транзитних ділянок автодоріг на території Словаччини

Водії ще 2 місяці на території Словаччини зможуть використовувати 12 транзитних ділянок автодоріг. Міністерство транспорту будівництва і регіонального розвитку (МТБPP) продовжило дію так званого транзитного тікетінгу до 31 березня 2011 р.

Національна автострадна компанія вирішила скасувати з 1 березня 2011 р. шість інших транзитних ділянок автодоріг, які вантажоперевізники використовували мінімально.

Відповідно до Порядку стягування автодорожніх зборів Національна автострадна компанія вирішила скасувати шість наступних транзитних ділянок автодоріг. Рішення набуде чинності 1 березня 2011 р.

№ п/п 4 – від BDP Братислава - Чуново - Райка (HU) – до BDP Скаліте - Звардонь (PL) – Автодорога: D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50 № п/п 7 – від BDP Братислава - Яровце - Киттзе (A) – до BDP Скаліте - Звардонь (PL) - Автодорога: D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50 № п/п 9 – від BDP Скаліте - Звардонь (PL) – до BDP Братислава - Чуново - Райка (HU) - Автодорога: D1; D2; D3; E75; I/11; I/12; E50 № п/п 10 – від BDP Скаліте - Звардонь (PL) – до BDP Братислава - Яровце - Киттзе (A) - Автодорога: D1; D2; D3; D4; E75; I/11; I/12; E50 № п/п 15 – від BDP Дрієтома – Старий Грозенков (CZ) – до BDP Вишнє - Нємецьке Ужгород (UA) - Автодорога: D1; D3; R4; E50; I/50 № п/п 18 – від BDP Вишнє Нємецьке - Ужгород (UA) – до BDP Дрієтома – Старий Грозенков (CZ) - Автодорога: D1; D3; R4; E50; I/50 Вантажоперевізник, який користуватиметься вказаними транзитними ділянками автодоріг, але ще не реєструвався в електронній системі стягування автодорожніх зборів, повинен спочатку реєструватися в цій системі. Тільки після цього він має право проїзду цими ділянками автодоріг. Транспортний засіб можна зареєструвати в режимі передоплати автодорожніх зборів у кожному пункті обслуговування на території Словаччини. У режимі плати за проїзд по факту транспортний засіб можна зареєструвати в контактних пунктах, які знаходяться в кожному краєвому місті. Повний список всіх контактних пунктів, а також список даних, необхідних для реєстрації, опублікований на www.emyto.sk. Вантажоперевізник може одержати необхідну інформацію також на гарячій лінії 02/35 111 111.

Після скасування транзитних ділянок автодоріг керівники транспортними засобами можуть користуватися обмеженими ділянками тільки зі встановленим і правильно відрегульованим бортовим приладом. Бортовий прилад можна одержати тільки після укладення договорів з керівником електронною системою автодорожніх зборів. При реєстрації керівник транспортного засобу укладає два договори: Договір про використання обмежених ділянок автодоріг і Договір про надання бортового приладу. Перед отриманням бортового приладу керівник транспортним засобом повинен сплатити гарантію за бортовий прилад у розмірі 50 Євро. У випадку якщо керівник транспортним засобом вибере режим передоплати автодорожніх зборів, необхідно внести мінімальний сплачений кредит у розмірі 50 євро. Цю суму можна заплатити готівкою, за допомогою банківської картки або паливної картки. Керівник електронною системою автодорожніх зборів приймає для оплати такі картки: SLOVNAFT, DKV, SHELL, EUROWAG, UTA, CCS, TOTAL, OMV, DINERS CLUB ROAD ACCOUNT, BP, ENI/AGIP.

У випадку, якщо керівник транспортним засобом не користуватиметься бортовим приладом протягом наступних шести місяців, то він може повернути бортовий прилад в будь-якому прикордонному розподільному пункті під час виїзду з території Словацької Республіки. При поверненні бортового приладу керівникові транспортним засобом буде повернена грошова гарантія за бортовий прилад і невикористаний залишок кредиту.

З 1 лютого 2011 р. набула чинності постанова МТПіТ СР № 24/2011 К.з., яким в рамках змін законодавства до 31 березня 2011 р. продовжується дія так званого транзитного тікетінгу.

Керівники транспортних засобів на території Словаччини можуть вибрати з 12 транзитних трас. Після оплати розрахованої суми за використання обмежених ділянок автодоріг, кожен керівник транспортного засобу одержить підтвердження про оплату. Після проїзду по вибраній транзитній ділянці водій без якої-небудь затримки може виїхати з території Словацької Республіки.

Ознайомитися з поточним списком транзитних ділянок автодоріг, а також одержати докладнішу інформацію про транзитний тікетінг можна в будь-якому пункті обслуговування, на гарячій лінії і наwww.emyto.sk.