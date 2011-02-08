Головне на 8 лютого

Фінанси

У Києві проходить черговий раунд переговорів про вільну торгівлю з Євросоюзом Сьогодні в Києві почався черговий, 15-й раунд переговорів про створення зони вільної торговки між Україною і Європейським Союзом

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Переговори планується завершити до 11 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

На його думку, 90% узгоджених позицій за угодою можуть бути підписані на першому етапі, а інші 10% позицій, по яких переговори необхідно продовжити, можуть бути підписані пізніше додатковим договором.

Нагадаємо, що керівництво України виступає за швидке завершення переговорів про ЗВТ із Євросоюзом.

«Ми дуже зацікавлені, щоб уже в 2011 році завершити й підписати таку угоду з Європейським Союзом», - заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня.

Проте, за прогнозами експертів, якщо документ готуватиметься як єдина угода, то її обговорення й ухвалення може затягнутися, мінімум, до кінця 2011 року.

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НБУ: Зростання інфляції на 1% в січні зумовлене небазовою інфляцією

Зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у січні на 1% (8,2% – в річному вимірюванні) визначалося в основному небазовою інфляцією (0,8 п.п. – внесок у зміну ІСЦ).

Про це повідомляється в аналітичному огляді «Експрес-аналіз інфляції, січень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

При цьому повідомляється, що небазова інфляція в січні (1,8% – зміна за місяць, 9,5% – в річному вимірюванні) була обумовлена, по-перше, підвищенням цін на сирі продукти (1,7% – зміна за місяць, 0,4 п.п. – внесок у зміну ІСЦ) в основному за рахунок сезонного подорожчання овочів і фруктів (6,6% і 2,9% відповідно). При цьому сезонно скоректовані ціни на сирі продукти в січні знизилися на 1,3% (сезонний чинник – 3 п.п.). По-друге, небазова інфляція в січні була обумовлена зростанням адміністративних цін на 1,7% (0,3 п.п. – внесок у зміну ІСЦ, 13,3% – в річному вимірюванні) в основному за рахунок підвищення цін на гарячу воду і опалення (5,7% – зростання в січні) і по-третє, підвищенням цін на паливо на 5,4% (0,1 п.п. – внесок у зміну ІСЦ, 14,7% – в річному вимірюванні) під впливом підвищення акцизів на паливо з 132 до 182 євро/тонна і зростання цін на нафту на світових товарних ринках.

Також повідомляється, що зростання базового ІСЦ (0,3% – за місяць, до 7,3% – в річному вимірюванні) відбулося за рахунок підвищення цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (0,5%) і зростання цін на послуги, не регульовані адміністративно (0,2%).

При цьому зазначається, що стабільність курсу гривні до іноземних валют сприяла уповільненню вузького базового ІСЦ до 0,1% (2,3% – в річному вимірюванні).

Крім того, Нацбанк повідомляє, що в січні ц.р. продовжилося уповільнення промислової інфляції в річному вимірюванні до 18% (1,3% – зміна за місяць).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%, у січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в січні 2011 року проти грудня 2010 року становила 0,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%. У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року становила 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.

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Голова ДПСУ: В Україні створять єдиний офіс з роботи з великим бізнесом

В Україні під час реформування податкової системи буде створено єдиний національний офіс з роботи з великим бізнесом.

Про це сказав голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Важливим кроком реформування податкової системи стане створення єдиного національного офісу з роботи з великим бізнесом, що сприятиме зростанню податкових надходжень до бюджету», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, в основу роботи податкової служби будуть закладені нові принципи, а саме - безконтактне надання послуг громадянам.

«Ми змінюємо формат спілкування з бізнесом, перетворюємо його на реально, а не декларативно довірчий. Відкритість інформації про діяльність з боку підприємців і попередження про існуючі ризики з боку податкової - необхідні умови цивілізованого спілкування, що дозволить запобігти негативним наслідкам діяльності та збільшить податкову віддачу підприємництва», - зазначив голова ДПС України.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація об`єднує більш як 800 європейських, українських і міжнародних компаній.

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S&P відкликало рейтинги Одеси

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг «ССС +» і рейтинг за національною шкалою «uaBB», присвоєні Одесі, грунтуючись на доступній в даний час інформації, після чого відкликала рейтинги. Прогноз по рейтингах на момент відкликання - «негативний».

Про це йдеться в повідомленні Standard & Poor`s, переданому агентству УНІАН.

«Ми відкликаємо рейтинги Одеси, оскільки не отримуємо від адміністрації міста достатньої та своєчасної інформації, необхідної для подальшого моніторингу рейтингів», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказується, що на момент відкликання рейтинги базувалися на базовому сценарії, що відображає думку про те, що місто, ймовірно, зіткнеться з піком витрат на обслуговування і погашення боргу до 20% поточних доходів в 2012 р. Рейтинги також відображали слабку ліквідність, низьку фінансову гнучкість і передбачуваність внаслідок нерозвиненості системи міжбюджетних відносин.

Позитивний вплив на рівень рейтингів справляло положення Одеси як важливого економічного і логістичного центру на півдні України.

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ПЕК

Рівень розрахунків підприємств ТКЕ за газ - 45%. Борг - 4,2 млрд. грн.

Розрахунки підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), залишаються незадовільними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Газ України».

У повідомленні зазначається, що підприємства ТКЕ за період із 1 жовтня 2010 р. заборгували ДК «Газ України» за спожитий природний газ 4,19 млрд. грн. (станом на 7 лютого 2011 р., без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків теплоенергетиків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ - 45%.

За даними оперативного моніторингу, борг теплопостачальних підприємств дванадцяти областей у поточному опалювальному сезоні перевищує 100 млн. грн. Зокрема, найбільша заборгованість за газ у підприємств ТКЕ Донецької (701 млн. грн.), Дніпропетровської (574 млн. грн.), Харківської (525 млн. грн.), Луганської (227 млн. грн.), Запорізької (220 млн. грн.), Одеської (193 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Львівської (161 млн. грн.), Полтавської (144 млн. грн.), Сумської (111 млн. грн.), Житомирської (105 млн. грн.) областей, а також АР Крим (108 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить 1,33 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 0%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із 1 жовтня 2010 р. природний газ у теплопостачальних підприємств Закарпатської (27%), Донецької (37%), Волинської, Луганської (по 38%), Житомирської та Кіровоградської (по 39%), а також Дніпропетровської, Івано-Франківської, Рівненської областей і АР Крим (по 41%).

ДК «Газ України» зазначає, що громадяни загалом своєчасно й сумлінно оплачують вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте ці кошти своєчасно в компанію не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за природний газ. Компанія звертається також до керівництва місцевих органів влади з проханням навести порядок у розрахунках теплоенергетиків.

Компанія також відзначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

З метою покращення дисципліни газоспоживання й розрахунків за природний газ підприємствами ТКЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір ініціювати перед Кабінетом міністрів України питання щодо притягнення до відповідальності керівників теплопостачальних підприємств-боржників.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

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«Укренерго» виставила на березневий аукціон перетини за напрямом до Молдови і Росії

НЕК «Укренерго» виставило на аукціон з експорту електроенергії в березні доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину за напрямом до Молдови і Росії сумарною потужністю 3,05 тис. МВт.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на аукціон буде виставлено 5 лотів перетину «ОЕС України – Молдавська енергосистема» сумарним обсягом 550 МВт. Як уточнили в аукціонній комісії, «Пауер Трейд», що входить до структури ДТЕК і яка законтрактувала за підсумками річного аукціону 200 МВт молдавського перетину, повідомила «Укренерго», що в березні вона не має наміру експортувати електроенергію до Молдови. У зв`язку з цим зазначена потужність була виставлена на березневий аукціон.

Оскільки ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» не зверталися до «Укренерго» з повідомленнями про тимчасову відмову від потужностей перетину «ОЕС України – ОЕС Білорусі», цей перетин не виставлявся на березневий аукціон. Так само не виставлявся на аукціон перетин за напрямом до Польщі, раніше законтрактований на річному аукціоні ТОВ «Східенерго».

Нагадаємо, в січні «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину і 215 МВт перетину за напрямом до Польщі.

"Укренерго" також виставило на торги доступ до перетину для експорту у напрямі Росії сумарною потужністю 2,5 тис. МВт.

Суми гарантійних внесків за лотами, що виставляються на торги, коливаються в межах 0,261-6,748 млн. грн./лот.

"Укренерго" приймає заявки від потенційних учасників торгів до 16:00 14 лютого.

Аукціон заплановано на 16:00 15 лютого.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

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Україна в січні скоротила виробництво електроенергії на 0,4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні 2011 року скоротилося на 0,4%, або 73,2 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 18,372 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця теплові електростанції (ТЕС) скоротили вироблення електроенергії на 7,2%, або 607,8 млн. кВт/год. – до 7,852 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – збільшили на 5,1%, або 412,1 млн. кВт/год. – до 8,429 млрд. кВт/год., блок-станції й комунальні ТЕЦ – збільшили на 9,5%, або 78,5 млн. кВт/год. – до 906 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні наростили вироблення електроенергії на 3,9%, або 44,8 млн. кВт/год. – до 1,185 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або на 6,9 млрд. кВт/год. - до 194,839 млрд. кВт/год. порівняно з 2010 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.

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Україна в січні імпортувала природний газ за цінами 264 дол. і 266,5 дол.

Україна в січні 2011 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 264 дол. США за тис. куб. м і 266,5 дол. за тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку України, опублікованому на сайті відомства.

«Митна вартість січневих партій природного газу, заявлених декларантами, в перерахунку на 1000 куб. метрів становить 264 дол. США - в першому й третьому випадках, і 266,5 дол. США в другому випадку», - зазначається в повідомленні міністерства.

В зв`язку з цим Мінекономрозвитку збільшило величину корегувального коефіцієнта для розрахунку рентної плати за природний газ за січень 2011 року порівняно з груднем 2010 року на 4,7% - до 1,4708.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2008 року Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно із законом, рентна плата за природний газ, зокрема нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м. Ця ж норма збережена в новому Податковому кодексі, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Кодексом встановлено такі ставки рентної плати: на газ, видобутий на глибині до 5000 м, – 237 грн. за тис. куб. м, понад 5 тис. м – 118,5 грн. за тис. куб. м. До обсягів газу, видобутого і в подальшому реалізованого для потреб населення, застосовуються понижені ставки рентної плати: 59,5 грн. за тис. куб. м для видобутого на глибині до 5000 м, і 47,4 тис. грн. тис. куб. м – понад 5000 м. Для газу, що видобувається для потреб населення на морських родовищах у межах континентального шельфу, ставка рентної плати встановлена на рівні 11,85 грн. за тис. куб. м.

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Мінекономрозвитку підвищило коефіцієнт до рентної плати за нафту на 4%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підвищило коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за січень 2011 року на 4%, у порівнянні зі встановленим для грудня 2010 року - до 1,3301.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводився з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в січні 2011 року виросла до 93,79 дол. за барель, у порівнянні з 89,91 дол. в грудні 2010 року.

Довідка УНІАН. Коригувальний коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економічного розвитку і торгівлі щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі і базової ціни нафти - 560 грн. за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коригувальний коефіцієнт, затверджені Податковим кодексом, прийнятим Верховною Радою в грудні 2010 року. Для нафти і газового конденсату, що добуваються із глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 2141,86 грн./т, з більшої глибини - 792,54 грн./т.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін виділив 20 млн. грн. на будівництво метро в Дніпропетровську Кабінет міністрів ухвалив рішення профінансувати будівництво Дніпропетровського метрополітену в 2011 році на суму 20 млн. грн. за рахунок коштів за програмою “Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом міністрів України”.

Відповідна ухвала (№55 від 31 січня 2011 р.) розміщена на сайті уряду.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство фінансів. Одержувачем є Державне підприємство “Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену”.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в 2011 р. на будівництво метро в Дніпропетровську з Держбюджету планується виділити 250 млн. грн.

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Проектанти пропонують скоротити з/п смугу аеропорту “Львів”. Влада - проти

Проектанти будівництва злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів» пропонують її зменшити на 150 метрів (раніше планувалося будівництво злітно-посадкової смуги протяжністю на 800 метрів). Однак, цього ані обласна, ані міська влада не допустить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні у Львові під час виїзної наради на об’єкти, що будують за програмою підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У нараді взяли участь голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ та міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, у проектантів злітно-посадкової смуги виникла ідея зменшення її на 150 метрів - з метою здешевлення цього проекту. Але, зауважив він, злітно-посадкову смугу треба будувати з урахуванням не тільки Євро-2012, а й на перспективу, щоб аеропорт міг приймати рейси транснаціонального сполучення.

«Ми хочемо, щоб після Борисполя, львівське летовище було найпотужнішим у нашій державі. Тому ми обґрунтовано покажемо нашим проектантам, що вони не на тому економлять. Летовище буде таким, яким воно було запроектоване від початку. А остаточне рішення будуть приймати віце-прем’єр Борис КОЛЕСНІКОВ та керівництво держави», - наголосив губернатор Львівщини.

У свою чергу, міський голова Львова зазначив, що зменшення протяжності злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» обмежить деяким авіакомпаніям можливість садити тут свої великі літаки.

«А це виходить, що півроку Президент до Львова не буде приїжджати? Адже зменшення протяжності злітно-посадкової смуги означає обмеження типу літаків. Це неправильна ідея технарів, яким краще було спростити проект. Але це питання ми винесемо на найвищий рівень, бо львівський аеропорт є базовим для цілої Західної України. І ці 150 метрів для держави не є настільки критично, як для нашого регіону», - зауважив А.САДОВИЙ.

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Морські порти України збільшили переробку вантажів на 10,5%

За оперативними даними Держслужби морського і річкового транспорту, у січні 2011 року в 18 морських торгових портах було оброблено 9,3 млн. тонн вантажів, що на 10,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, при цьому обсяг переробки транзитних вантажів зріс на 60% - до 3,8 млн. тонн. За оцінками фахівців галузі, надалі загальний показник переробки буде продовжувати рости.

За даними міністерства, за підсумками січня 2011 лідерами зі зростання обсягів переробки вантажів стали Бердянський (оброблено на 158% більше вантажів, ніж у січні 2010 року), Севастопольський (+130%) і Миколаївський (+35%) порти.

Крім того, серед лідерів з обробки транзитних вантажів Миколаївський порт (оброблено на 235% більше вантажів, ніж у січні 2010 року), Керченський порт (+88%) і порт «Південний» (+83%).

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта і нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, морські порти України в 2010 році переробили понад 107,6 млн. тонн вантажів, що на 2 млн. тонн менше попереднього року. Протягом 2010 року було експортовано 61 млн. 681 тис. тонн вантажів, імпортовано - 10 млн. 521 тис. тонн. Загальний обсяг транзиту склав 33 млн. 92 тис. тонн, каботажу - 2 млн. 134 тис. тонн.

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Українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на 34,5%

За оперативними даними, за перший місяць 2011 українські авіакомпанії перевезли 432,2 тис. чоловік, що на 34,5% перевищує показник січня минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, зростання спостерігається як на міжнародних лініях (на 36,6%), так і на внутрішніх (на 22,1%).

Крім того, в січні 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,5% збільшився загальний пасажиропотік через аеропорти, який склав 703,4 тис. чоловік. Також на 20,8% збільшилися поштовантажопотоки - до 2,9 тис. тонн.

Нагадаємо, протягом 2010 року послугами 32 українських авіакомпаній скористалися 6 млн. 106 тис. 500 чоловік, темп зростання порівняно з 2009 роком склав 19%.

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Рівень аварійності на транспорті зменшився на чверть

За оперативними даними, за січень 2011 р. рівень аварійності в транспортно-дорожньому комплексі України зменшився на 27%: протягом місяця відбулося 73 аварійних події проти 100 за січень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

При цьому кількість травмованих зменшилося на 41% - з 48 до 28 осіб.

Згідно з повідомленням міністерства, рівень безпеки підвищився на всіх видах транспорту. Зокрема, в порівнянні з січнем 2010 року, на автомобільному транспорті загального призначення кількість аварійних подій зменшилася на 37,5%, на відомчому автомобільному транспорті Мінінфраструктури - на 60%. На залізничному транспорті аварійність зменшилася на 15,8%, на морському і річковому транспорті - на 25%, на авіаційному - на 20%.

Як відзначають в міністерстві, реалізовані заходи щодо безпеки дозволили мінімізувати кількість ДТП на залізничних переїздах. Зокрема, якщо на залізничних переїздах України в січні 2010 року відбулося 16 дорожньо-транспортних подій, в яких 8 осіб було травмовано, то в січні поточного року - тільки 2 дорожньо-транспортні події без потерпілих.

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Агро

Кабмін затвердив обсяги формування інтервенційного держфонду в 2011-2012 МР Кабінет міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2011-2012 маркетинговому періоді.

Відповідна постанова від 26 січня 2011 р. № 66 оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з документом, мінімальні обсяги формування запасу становлять: пшениці твердої і м`якої, зерна суміші пшениці і жита (меслін) – 1,05 млн. тонн, жита озимого і ярового – 90 тис. тонн, ячменю – 40 тис. тонн, цукру-піску (бурякового) - 247,6 тис. тонн, кукурудзи – 30 тис. тонн, молока сухого – 6 тис. тонн, масла вершкового – 18 тис. тонн і гречки - 35,28 тис. тонн.

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Експортувати зерно з України дозволять лише держагенту або товаровиробникам? Законопроект

Депутати пропонують Верховній Раді України надати дозвіл на експорт зерна та інших об`єктів державного цінового регулювання з України лише державному агенту або товаровиробникам.

Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (реєстр. № 8053 від 2 лютого 2011 р.) внесли народні депутати Віталій БОРТ (ПР), Марина ПЕРЕСТЕНКО (КПУ), Сергій ТЕРЕЩУК (Народна партія) та Іван СІДЕЛЬНИК (Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина»). Текст документа оприлюднено на сайті парламенту.

Документом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва і Державному агенту із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів встановлює Кабмін щороку за наслідками моніторингу аграрного ринку.

Держагента із забезпеченню експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.

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Присяжнюк підтримує ліцензування підприємств із заготівлі молока

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК підтримує пропозиції губернатора Хмельниччини Василя ЯДУХИ щодо ліцензування підприємств із заготівлі молока.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Мені сподобалася ідея В.ЯДУХИ про ліцензування підприємств із заготівлі молока. Ми проведемо експрес-аналіз, де губиться якість молока - чи під час його підвезення до молокопереробного підприємства, чи безпосередньо у селянина», - зазначив міністр.

За його словами, це дозволить застабілізувати цінову ситуацію на ринку молока та покращити його якість.

М.ПРИСЯЖНЮК також пообіцяв, що це питання буде заслухано на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

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Цукрова галузь України буде рентабельною ще 20 років – Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що цукрова галузь України буде рентабельною ще 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«У мене немає сумнівів, що цукрова галузь країни сьогодні стабільно розвивається. Більш того, прогнозую, що впродовж 20 років вона залишатиметься рентабельною», – сказав він.

На думку міністра, щоб посилити роль України у напрямі експорту цукру за кордон, достатньо реалізовувати продукцію на зовнішні ринки. За його підрахунками, впродовж двох років Україна здатна експортувати до 5 млн. тонн цукру.

Як повідомляв УНІАН, Україна з червня минулого року обговорює питання про безмитне постачання цукру до Росії. Спочатку йшлося про квоту на 2011 рік в обсягу 300 тис. тонн, а у вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тис. тонн.

15 грудня 2010 року заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН заявив, що питання про виділення Росією в 2011 році квоти в обсягу 100 тис. тонн на імпорт цукру з України має бути розглянуто Митним союзом. За його словами, це передбачено протоколом засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке провели Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН у Києві 27 жовтня 2010 року. Для розгляду цього питання Мінагрополітики України має підготувати обгрунтування і «відстояти» їх перед російською стороною, зазначив В.МУНТІЯН.

Фахівці інвестиційної компанії Phoenix Capital вважають, що експорт до Росії навіть 100 тонн цукру спровокує зростання цін на цей продукт на внутрішньому ринку України.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року виробництво бурякового цукру зросло на 21,5% порівняно з 2009 роком – до 1,545 млн. тонн.

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Аграрний фонд одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Аграрний фонд України одержав 1,5 млрд. грн. для форвардних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з аграріями в Хмельницькій області.

«Ми додатково виділили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардних закупівель зерна, з них 1,5 млрд. грн. він вже одержав», – сказав міністр.

При цьому він додав, що, крім зерна, Аграрний фонд купуватиме сухе молоко, вершкове масло, гречку і в дещо менших обсягах кукурудзу і овес.

Міністр пояснив, що таким чином вдасться забезпечити стабільну ситуацію на ринку продуктів харчування, а товаровиробникам одержати кошти для посівної кампанії.

Як повідомляв УНІАН, на форвардні закупівлі різних видів сільськогосподарської продукції уряд виділив 5 млрд. грн.

УНІАН